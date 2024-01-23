5 Pesepakbola Termahal yang Kini Bernasib Menyedihkan, Nomor 1 Selesai di Real Madrid

LIMA pesepakbola termahal yang kini bernasib menyedihkan akan menjadi pembahasan kali ini. Salah satunya sempat bersinar bersama Chelsea meski akhirnya redup saat memutuskan berkarir di Real Madrid.

Berstatus sebagai yang termahal tak menjamin karier pemain di sebuah klub. Banyak dari mereka yang justru menghilang dan redup tanpa sebab yang jelas. Kali ini Okezone akan membahas lima pesepakbola termahal yang kini bernasib menyedihkan. Siapa saja pemain yang dimaksud? berikut ulasannya

5. James Rodriguez





Nama James Rodriguez bersinar saat membawa Timnas Kolombia melaju hingga babak perempat final Piala Dunia 2014. Setelahnya, Transfernya ke Real Madrid senila 8,6 juta euro atau sekira Rp1,3 triliun membuat James Rodriguez masuk dalam daftar transfer termahal kala itu.

Sayang, kariernya justru redup hingga sempat dipinjamkan Real Madrid ke Bayern Munich. Selesai masa peminjaman, James Rodriguez terus kehilangan sinarnya hoingga kini bermain untuk klub Liga Brasil, Sao Paolo.

4. Neymar Jr





Selanjutnya ada nama Neymar Jr. Transfer kepindahan bintang asal Brasil itu dari Barcelona ke PSG pada 2017 lalu pernah menjadi salah satu yang termahal dengan 222juta euro (Rp3,7 triliun).

Namun, karier Neymar Jr bersama Les Parisiens cenderung tidak terlalu baik meski beberapa kali menjuarai kompetisi domestik. Saat ini, eks bintang Santos FC itu bermain di Liga Arab Saudi bersama Al Hilal.