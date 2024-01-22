Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Jepang Diminta Bermain Imbang Lawan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |00:40 WIB
Timnas Jepang Diminta Bermain Imbang Lawan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
Timnas Jepang diminta bermain imbang melawan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 (Foto: Reuters/Molly Darlington)
A
A
A

TIMNAS Jepang diminta bermain imbang melawan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Hal itu ramai diungkapkan warganet Indonesia di kolom komentar akun Instagram resmi Federasi Sepakbola Jepang (JFA) @japanfootballassociation.

Laga Timnas Jepang vs Timnas Indonesia itu akan berlangsung pada matchday tiga Grup D Piala Asia 2023. Keduanya akan saling sikut di Stadion Al Thumama, Al Thumama, Qatar, Rabu 24 Januari 2024 pukul 18.30 WIB.

Timnas Irak vs Timnas Jepang di Piala Asia 2023 (Foto: Reuters/Molly Darlington)

Hasil imbang sejatinya cukup menguntungkan buat kedua kesebelasan. Sebab, Jepang dan Indonesia bisa sama-sama lolos ke babak berikutnya, selama permutasi di papan klasemen peringkat tiga terbaik menguntungkan salah satu kesebelasan.

Andai laga berakhir imbang, maka Indonesia dan Jepang sama-sama mengemas empat poin. The Samurai Blue akan finis di posisi runner-up berkat keunggulan selisih gol, sementara skuad Garuda akan diuntungkan dengan selisih gol hanya -1.

Maka dari itu, warganet ramai-ramai meminta Timnas Jepang untuk bermain tidak serius dan mengincar hasil imbang. Hal itu terlihat dari kolom komentar di akun Instagram @japanfootballassociation.

"Bang kami cuma ranking 142 dunia, jangan keras-keras," tulis akun @very_hsdng.

