SEPAKBOLA DUNIA

Kesal Banyak Buang Peluang di Laga Timnas Indonesia vs Vietnam, Hokky Caraka Sampai Tak Bisa Tidur!

Andhika Khoirul Huda-Minggu, 21 Januari 2024 |10:36 WIB
Kesal Banyak Buang Peluang di Laga Timnas Indonesia vs Vietnam, Hokky Caraka Sampai Tak Bisa Tidur!
Hokky Caraka di laga Timnas Indonesia vs Vietnam. (Foto: Reuters)
A
A
A

DOHA – Striker Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Hokky Caraka kesal karena penampilannya saat melawan Vietnam di matchday kedua Grup D Piala Asia 2023 tak berjalan manis. Ia pun menyesal karena cukup banyak membuang peluang di laga tersebut sampai-sampai Hokky Caraka mengaku tak bisa tidur karena kepikiran momen tersebut.

Ya, Hokky Caraka merasa demam panggung saat dipercaya debut di Piala Asia dalam laga Timnas Indonesia vs Vietnam. Hokky yang bermain sebagai pemain pengganti itu setidaknya turut menjaga keunggulan 1-0 Timnas Indonesia atas Vietnam sampai laga berakhir.

Ya, pada 19 Januari 2024, Hokky tampil untuk pertama kali bagi Timnas Indonesia dalam pagelaran Piala Asia 2023. Turun sejak menit ke-69 menggantikan Rafael Struick sebagai ujung tombak, dia membantu tim asuhan Shin Tae Yong itu mengamankan kemenangan 1-0 atas Vietnam yang diraih berkat gol tunggal penalti Asnawi Mangkualam pada menit 42.

Secara keseluruhan, penyerang PSS Sleman itu tampil cukup apik dengan permainannya yang simple. Dia membantu rekan-rekannya mengalirkan bola ke lini depan dan minim melakukan kesalahan.

Timnas Indonesia vs Vietnam

Sayangnya, begitu mendapatkan peluang, Hokky tak mampu memaksimalkannya. Salah satunya terdapat momen di mana dia memilih untuk melakukan tendangan jarak jauh meski banyak rekan-rekannya yang cukup bebas untuk diumpan di dekat area kotak penalti.

Striker berusia 19 tahun itu ternyata demam panggung dalam debutnya itu. Dia mengaku sampai tak bisa tidur ketika mengingat keegoisannya saat mendapat peluang.

Halaman:
1 2
      
