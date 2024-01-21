Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia, Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Lolos 16 Besar Piala Asia 2023?

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |08:12 WIB
Timnas Indonesia, Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Lolos 16 Besar Piala Asia 2023?
Timnas Indonesia, satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos 16 besar Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)
A
A
A

TIMNAS Indonesia, satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos 16 besar Piala Asia 2023? Asia Tenggara diwakili empat negara di Piala Asia 2023, yakni Indonesia, Malaysia, Vietnam dan Thailand.

Digadang-gadang bakal memberi perlawanan, Vietnam dan Malaysia mencoreng wajah sepakbola Asia Tenggara di Piala Asia 2023. Dibilang begitu karena Vietnam dan Malaysia menjadi tim pertama dan kedua yang tersingkir di fase grup Piala Asia 2023.

Timnas Malaysia tersingkir di fase grup Piala Asia 2023

(Timnas Malaysia tersingkir di fase grup Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Vietnam tersingkir setelah kalah di dua laga awal Grup D, yakni tumbang 2-4 dari Jepang dan dipermalukan Timnas Indonesia 0-1. Sementara itu, Malaysia kalah di dua laga awal Grup E, yakni dihajar Yordania 0-4 dan dikandaskan Bahrain 0-1.

Bagaimana dengan Thailand dan Timnas Indonesia? Thailand memenangkan laga perdana mereka di Grup F Piala Asia 2023 dengan menumbangkan Kirgistan 2-0.

Hanya saja di dua laga selanjutnya, Thailand dihadapkan dengan tim kuat, Oman dan Arab Saudi. Di atas kertas, Thailand berpotensi menjadi bulan-bulanan Arab Saudi dan kalah tipis dari Oman.

Sementara Timnas Indonesia, mereka kalah 1-3 dari Irak dan menang 1-0 atas Vietnam. Di laga pamungkas Grup D Piala Asia 2023 yang berlangsung pada Rabu 24 Januari 2024 malam WIB, Timnas Indonesia menantang Jepang.

