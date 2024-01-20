Indra Sjafri Komentari Performa Pemain Keturunan Sudan yang Ikut TC Timnas Indonesia U-20

Para pemain Timnas Indonesia U-20 di sesi pemusatan latihan (Foto: PSSI)

JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri mengatakan pemainnya Meshaal Hamzah Basier Osman penampilan cukup bagus dalam pemusatan latihan (TC) timnya di Jakarta. Hal itu setelah dia memantau performa pemain tersebut sejauh ini.

Skuad Garuda Nusantara - julukan Timnas Indonesia U-20- memang akan menghadapi jadwal padat pada 2024. Tim itu akan ambil bagian pada Piala AFF U-19 2024, Kualifikasi Piala Asia U-20 2025 dan Kualifikasi Piala Dunia U-20 2025.

Indra Sjafri mengatakan sejauh ini performa pemain keturunan Sudan itu cukup apik dan bisa cepat beradaptasi bersama timnya. Namun, dia tidak bisa memberikan penilaian lebih detail untuk Meshaal Hamzah Basier Osman

"Ya, dari dua minggu dia bergabung kami apresiasi cukup bagus. Akan tetapi, saya gak mau nilai dari individu ke individu memberikan apresiasi berlebih," kata Indra Sjafri di Jakarta, Jumat (19/1/2023).

Pria yang menjabat Direktur Teknik PSSI itu mengatakan penampilan pemain muda memang belum konsisten. Jadi, dia menilai mereka jangan diberikan pujian berlebih agar tetap membumi karena masih terus berproses.

"Ini pemain usia muda mereka masih labil kadang-kadang bagus, kadang turun, ini yang kami lihat terus," katanya.