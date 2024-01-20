Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kiper Asing Ray Mendoza Akui Metode Latihan Persib Bandung Berat

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |22:27 WIB
Kiper Asing Ray Mendoza Akui Metode Latihan Persib Bandung Berat
Kiper Persib Bandung, Kevin Ray Mendoza (Foto: Instagram Persib Bandung)
A
A
A

KIPER asing Persib Bandung, Kevin Ray Mendoza akui metode latihan di tim Maung Bandung berat. Bahkan banyak gabungan aspek yang dilakukan.

Namun, kiper kelahiran Denmark berkewarganegaraan Filipina ini mengaku tak mempermasalahkannya. Sebab dia yakin metode yang diberikan Luizinho Passos sebagai pelatih kiper Persib, akan membuat penampilannya di lapangan meningkat.

“Saya rasa bagus, meski kadang sangat berat. Dia menggabungkan banyak aspek dan saya melalui sesi latihan yang bagus. Saya juga melalui waktu yang bagus bersamanya dengan latihan yang keras,” ungkap Mendoza di Stadion Sidolig, Bandung, Sabtu (20/1/2024).

Mendoza mengaku sangat mengetahui kualitas Luizinho Passos. Menurutnya, pelatih asal Brasil itu merupakan pelatih yang bagus dan sudah cukup lama di Indonesia.

 BACA JUGA:

“Dia punya kualitas dan juga sosok yang baik, saya mengerahkan yang terbaik bersama dia, Made (asisten pelatih kiper) juga sama baiknya. Mereka adalah kombinasi yang bagus di kepelatihan,” bebernya.

Kiper yang didatangkan Persib di putaran kedua ini pun mengaku sudah tak sabar untuk kembali menjalani pertandingan di Liga 1 2023/2024. Pasalnya sudah sejak 19 Maret 2023 terhenti karena bertepatan dengan Piala Asia 2023 di Qatar.

Halaman:
1 2
      
