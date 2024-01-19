Amar Brkic dan Welber Halim Jardim Belum Dilibatkan dalam Uji Coba Timnas Indonesia U-20

JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, memastikan Amar Rayhan Brkic dan Welber Halim Jardim tidak dilibatkan dalam laga uji coba internasional yang akan dimainkan timnya. Sebab, kedua pemain itu saat ini sedang fokus bersama klub masing-masing.

Skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia- akan melakoni dua laga uji coba internasional untuk melihat perkembangan yang kini sedang melakukan pemusatan latihan (TC) di Jakarta. Laga uji coba itu melawan Thailand (26/1/2024) dan Uzbekistan (30/1/2024).

Indra Sjafri mengatakan memang kedua pemain itu belum dilibatkan dalam TC kali ini dan juga dua laga uji coba tersebut. Tentunya itu keputusan yang sudah diambil tim pelatih.

"Tidak, tidak dilibatkan," kata Indra Sjafri di Jakarta, Jumat (19/1/2024).

Pria yang juga menjabat Direktur Teknik PSSI itu mengatakan laga uji coba itu hanya melibatkan skuad yang mengikuti TC saat ini. Hal itu agar dia punya gambaran detail terkait kemampuan para pemain.

"Kami akan maksimalkan pemain yang ada. Sebab, Welber (dan Amar) masih berlatih di klub," katanya.