Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Amar Brkic dan Welber Halim Jardim Belum Dilibatkan dalam Uji Coba Timnas Indonesia U-20

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |21:16 WIB
Amar Brkic dan Welber Halim Jardim Belum Dilibatkan dalam Uji Coba Timnas Indonesia U-20
Amar Brkic belum bilibatkan pada laga uji coba Timnas Indonesia U-20 (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, memastikan Amar Rayhan Brkic dan Welber Halim Jardim tidak dilibatkan dalam laga uji coba internasional yang akan dimainkan timnya. Sebab, kedua pemain itu saat ini sedang fokus bersama klub masing-masing.

Skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia- akan melakoni dua laga uji coba internasional untuk melihat perkembangan yang kini sedang melakukan pemusatan latihan (TC) di Jakarta. Laga uji coba itu melawan Thailand (26/1/2024) dan Uzbekistan (30/1/2024).

 

Indra Sjafri mengatakan memang kedua pemain itu belum dilibatkan dalam TC kali ini dan juga dua laga uji coba tersebut. Tentunya itu keputusan yang sudah diambil tim pelatih.

"Tidak, tidak dilibatkan," kata Indra Sjafri di Jakarta, Jumat (19/1/2024).

Pria yang juga menjabat Direktur Teknik PSSI itu mengatakan laga uji coba itu hanya melibatkan skuad yang mengikuti TC saat ini. Hal itu agar dia punya gambaran detail terkait kemampuan para pemain.

"Kami akan maksimalkan pemain yang ada. Sebab, Welber (dan Amar) masih berlatih di klub," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/51/3157700/jadwal_timnas_indonesia_vs_timnas_irak_mengalami_perubahan_okezone-v5a2_large.jpg
BREAKING NEWS: PSSI Banding ke AFC, Jadwal Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Diubah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/51/3156996/frank_van_kempen-F1Se_large.jpg
Bentuk Skuad Timnas Indonesia U-20, Frank van Kempen Utamakan Talenta Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/51/3154755/frank_van_kempen-5tTy_large.jpg
Belum Melatih, Frank van Kempen Sudah Dihantam Isu Negatif: Indra Sjafri Tak Tinggal Diam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/51/3153076/frank_van_kempen-sTLY_large.jpg
Kata-Kata Frank van Kempen Usai Resmi Ditunjuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/31/11/1638705/cek-di-sini-pfl-2-membuka-proses-seleksi-untuk-klub-mulai-2-november-2025-urb.webp
Cek di Sini! PFL 2 Membuka Proses Seleksi untuk Klub Mulai 2 November 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/gelandang_andalan_persib_bandung_thom_haye.jpg
Pelatih Bali United Ngeri dengan Kualitas Thom Haye di Persib Bandung
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement