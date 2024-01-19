Kisah Apes Cristiano Ronaldo yang Pernah Ditolak 12 Klub Top Eropa

KISAH apes Cristiano Ronaldo yang pernah ditolak 12 klub top Eropa akan dibahas oleh Okezone. Siapa sangka sang megabintang sempat kesulitan membangun kariernya.

Hal itu terjadi pada akhir 2022 saat perseteruan Ronaldo dengan pelatih Manchester United, Erik Ten Hag, memuncak. Kala itu, sang pelatih kerap membangkucadangkannya sehingga timbul friksi.

Baca Juga:

Terlebih, setelah wawancara kontroversinya dengan Piers Morgan, posisi Ronaldo di Old Trafford semakin terancam. Dan benar saja, tidak lama setelah itu Iblis Merah secara lugas memutus kontrak sang mega bintang.

Pergi sebab ada masalah rupanya membuat Ronaldo kesulitan mencari tim baru. Usianya yang kala itu akan menjadi 38 tahun juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi tim-tim Eropa, meski tidak bisa dipungkiri jika performanya masih terbilang prima.

Tim-tim Eropa jelas lebih mengutamakan para pemain muda yang masih memiliki banyak stamina. Permasalahannya di Manchester United juga menjadi faktor lain yang membuat banyak tim berpikir dua kali untuk merekrut Ronaldo.

Selama periode kekosongannya tersebut, Ronaldo benar-benar berjuang keras untuk tetap bisa bermain. Nahas, dirinya justru ditolak oleh sekira 12 klub Eropa.

BACA JUGA: Cristiano Ronaldo Berpotensi Absen Lawan Lionel Messi di Laga Al Nassr vs Inter Miami

Di antaranya adalah Paris Saint Germain, Chelsea, Atletico Madrid, Napoli, Sporting Lisbon, Newcastle United, AC Milan, Liverpool, Manchester City, Borussia Dortmund Bayern Munich, hingga Eintracht Frankfurt.

Kabar lain juga menyebutkan jika Ronaldo bahkan ditolak oleh mantan klub terbesarnya, Real Madrid. Hal itu karena Los Blancos tidak tertarik untuk merekrut seorang penyerang di bursa transfer kala itu.