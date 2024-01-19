Hasil Piala Asia 2023 Semalam: Timnas Australia Susul Qatar ke 16 Besar!

HASIL Piala Asia 2023 semalam akan diulas dalam artikel ini. Timnas Australia berhasil susul Qatar ke babak 16 besar.

Ya, ajang Piala Asia 2023 berlanjut semalam, sejak Kamis 18 Januari 2024 malam WIB hingga Jumat (19/1/2024) dini hari WIB. Sejumlah tim pun berhasil meraih hasil manis yang membawa mereka memastikan diri lolos ke babak 16 besar.

Salah satu tim yang sudah menyegel tiket ke 16 besar adalah Australia. Kepastian itu didapat usai Socceroos -julukan Timnas Australia- sukses mengalahkan Suriah di matchday kedua Grup B.

Berlaga di Jassim bin Hamad Stadium, Kamis 18 Januari 2024 malam WIB, Australia sukses menang tipis dengan skor 1-0. Gol semata wayang dalam laga itu dicetak oleh Jackson Irvine pada menit ke-59.

Hasil itu sudah cukup membawa Australia memastikan diri lolos ke 16 besar, menyusul tuan rumah, Qatar, yang sudah lebih dahulu menyegel tiket. Kini, Australia pun ada di puncak klasemen sementara Grup B dengan 6 poin.

Selain duel Suriah vs Australia, ada juga laga seru lain dari Grup B yang mempertemukan Timnas India vs Uzbekistan. Laga ini berlangsung di Ahmad bin Ali Stadium pada Kamis 18 Januari 2024 malam WIB.

Uzbekistan yang tampil gacor semalam sukses berpesta gol 3-0! Bahkan, Uzbekistan sudah membuka keunggulan pada menit keempat lewat aksi Abbosbek Fayzullaev.

Memasuki pertengahan babak pertama, Uzbekistan menambah golnya lewat aksi Igor Sergeev (18’). Lalu, jelang akhir babak pertama, Sherzod Nasrullaev menambah besar keunggulan Uzbekistan.

Di babak kedua, skor 3-0 untuk keunggulan Uzbekistan tak berubah. India benar-benar buntu dalam menjebol gawang lawannya tersebut. Alhasil, Uzbekistan berhasil menyegel poin penuh.

Hasil itu membuat Uzbekistan kini menempati posisi kedua di klasemen sementara Grup B dengan 4 poin. Mereka tentu saja memperbesar peluang lolos ke 16 besar.