Hasil Piala Asia 2023 : Uzbekistan Menang Telak 3-0 atas India

Uzbekistan menang 3-0 atas India di Piala Asia 2023 (Foto: Reuters)

DOHA - Timnas Uzbekistan berhasil mengatasi perlawanan India di ajang Piala Asia 2023. Kedua tim saling berhadapan di laga kedua Grup B.

Pertandingan berlangsung di Ahmed bin Ali Stadium, Kamis (18/1/2024). Uzbekistan menang meyakinkan atas India dengan skor akhir 3-0.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Uzbekistan berhasil unggul cepat atas India pada awal babak pertama. Kepastian itu usai Abbosbek Fayzullaev usai memanfaatkan umpan Otabek Shukurov pada menit ke-4.

India pun langsung merespons dengan melancarkan sederet serangan ke pertahanan tim lawan demi mencetak gol balasan. Namun, Uzbekistan malah menambah keunggulan atas India lewat gol Igor Sergeev pada menit ke-18.

Serigala Putih - julukan Uzbekistan- makin di atas angin dalam laga itu. Oleh dikarenakan, mereka berhasil mencetak gol ketiga yang kali ini diciptakan oleh Sherzod Nasrullaev pada menit ke-45+4

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu. India sementara waktu tertinggal jauh dari Uzbekistan dengan skor 0-3.