Persaingan Grup B AFC Asian Cup 2023 di Laga Kedua, Malam ini Live di iNews

PERTARUNGAN adu gengsi di babak penyisihan grup Piala Asia 2023 dimulai. Tiga laga digelar malam ini, Kamis (18/01/2024) dan dibuka dengan pertarungan antara Suriah melawan Australia. Selanjutnya, duel seru tersaji antara India dan Uzbekistan.

Matchday kedua Grup B Piala Asia 2023 itu akan berlangsung di Jassim bin Hamad Stadium, Al Rayyan, Qatar. Australia masuk ke dalam tim yang diunggulkan pada turnamen AFC Asian Cup musim ini.

Negeri kangguru juga sukses membuka perjalanan di Piala Asia 2023 saat mengalahkan india dengan skor 2-0. Gol pembuka kemenangan tim berjuluk Socceroos ini dicetak apik oleh Jackson Irvine.

Tim Asuhan Graham Arnold ini memang tak bisa dipandang sebelah mata. Pada Piala Asia sebelumnya, Australia nyaris mengalahkan Argentina di babak 16 besar. Meski Arnold memiliki wajah-wajah baru di skuadnya, namun ia mengetahui dengan baik kondisi lapangan di Doha. Australia digadang akan mengulang kesuksesan di 16 besar Piala Asia kali ini.

Laga sengit selanjutnya antara India vs Uzbekistan kick off pada pukul 21.20 WIB. Meski bukan tim yang diunggulkan di turnamen kali ini, tim yang berjuluk Serigala Putih itu patut diperhitungkan, Uzbekistan berhasil lolos dari grupnya pada lima edisi terakhir Piala Asia. Negara jalan sutera ini tetap diprediksi lebih unggul melawan India.