Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Persaingan Grup B AFC Asian Cup 2023 di Laga Kedua, Malam ini Live di iNews

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |19:14 WIB
Persaingan Grup B AFC Asian Cup 2023 di Laga Kedua, Malam ini Live di iNews
Saksikan laga Grup B Piala Asia 2023 di iNews (Foto: ist)
A
A
A

PERTARUNGAN adu gengsi di babak penyisihan grup Piala Asia 2023 dimulai. Tiga laga digelar malam ini, Kamis (18/01/2024) dan dibuka dengan pertarungan antara Suriah melawan Australia. Selanjutnya, duel seru tersaji antara India dan Uzbekistan.

Matchday kedua Grup B Piala Asia 2023 itu akan berlangsung di Jassim bin Hamad Stadium, Al Rayyan, Qatar. Australia masuk ke dalam tim yang diunggulkan pada turnamen AFC Asian Cup musim ini.

Negeri kangguru juga sukses membuka perjalanan di Piala Asia 2023 saat mengalahkan india dengan skor 2-0. Gol pembuka kemenangan tim berjuluk Socceroos ini dicetak apik oleh Jackson Irvine.

Tim Asuhan Graham Arnold ini memang tak bisa dipandang sebelah mata. Pada Piala Asia sebelumnya, Australia nyaris mengalahkan Argentina di babak 16 besar. Meski Arnold memiliki wajah-wajah baru di skuadnya, namun ia mengetahui dengan baik kondisi lapangan di Doha. Australia digadang akan mengulang kesuksesan di 16 besar Piala Asia kali ini.

Laga sengit selanjutnya antara India vs Uzbekistan kick off pada pukul 21.20 WIB. Meski bukan tim yang diunggulkan di turnamen kali ini, tim yang berjuluk Serigala Putih itu patut diperhitungkan, Uzbekistan berhasil lolos dari grupnya pada lima edisi terakhir Piala Asia. Negara jalan sutera ini tetap diprediksi lebih unggul melawan India.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/30/51/1638419/dengar-aspirasi-jurnalis-menpora-erick-thohir-gelar-sarasehan-dengan-wartawan-olahraga-dmu.jpg
Dengar Aspirasi Jurnalis, Menpora Erick Thohir Gelar Sarasehan dengan Wartawan Olahraga
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2019/05/30/Spalletti.jpg
Luciano Spalletti Tiba di Turin, Siap Pimpin Juventus Menuju Kebangkitan Besar! 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement