Thomas Tuchel Beberkan Nikmatnya Punya Harry Kane di Bayern Munich: Ini Sebuah Hadiah!

MUNICH – Pelatih Bayern Munich, Thomas Tuchel, membeberkan nikmatnya punya Harry Kane di timnya. Menurut Tuchel, Kane tidak hanya memiliki kelebihan dalam sepakbola, namun juga soal kepribadiannya.

Tuchel menggambarkan kehadiran Kane bak sebuah hadiah dalam tim. Pelatih asal Jerman itu menyanjung Kane yang mempunyai kepribadian rendah hati, namun ganas saat menjadi striker di Bayern.

"Ini hanya sebuah hadiah, saya merasa sangat terhormat menjadi pelatihnya,” ujar Tuchel, dilansir dari laman resmi Liga Jerman, Kamis (18/1/2024).

“Pria ini sangat rendah hati, dia yang pertama turun ke lapangan setiap hari dan apa pun yang Anda minta darinya, dia akan melakukannya. Dia sosok yang hebat kepribadian yang menjadi hiu di lapangan, karena dia ingin mencetak gol, ingin menang, dan dia melakukannya setiap hari,” lanjutnya.

“Dia tidak hanya mencetak gol setiap hari, dia berlatih dengan baik, dia melakukan apa yang diperlukan, dia menunjukkan kualitasnya,” jelas Tuchel.

“Dia menenangkan semua orang di sekitarnya dan membuat semua orang lebih baik dengan kehadirannya yang murni. Itu adalah level tertinggi, saya bisa mengatakannya seperti ini, sebagai manusia tetapi juga sebagai pesepakbola,” sambungnya.