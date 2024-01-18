Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jeda Kompetisi, Arema FC Jadwalkan Uji Coba dengan Dua Tim Liga 1

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |04:03 WIB
Jeda Kompetisi, Arema FC Jadwalkan Uji Coba dengan Dua Tim Liga 1
Arema FC akan menggelar dua laga uji coba di jeda kompetisi Liga 1 2023-2024 (Foto: Arema FC)
MALANG - Arema FC bakal menggelar dua laga uji coba melawan Persis Solo dan Persik Kediri di jeda kompetisi Liga 1. Keduanya menjadi calon dua lawan yang bakal dihadapi oleh Arema FC karena telah dua kali bertemu di Liga 1 2023-2024.

Pelatih Arema FC Fernando Valente mengungkapkan, dua tim itu telah sepakat bakal berujicoba melawan Persis Solo dan Persik Kediri. Kedua tim itu menerima tantangan laga ujicoba ketiga kalinya di musim ini.

 

"Kita akan melaksanakan pertandingan (uji coba) melawan Persis Solo tanggal 23 Januari (2024). Pertandingan akan dilangsungkan di Solo," ujar Valente, saat dikonfirmasi pada Rabu (17/1/2024).

Persis Solo yang akan mereka hadapi bukanlah tim yang sama yang mereka kalahkan pada 9 Desember 2023 lalu. Pasalnya mereka baru saja telah memilih mantan pelatih Arema FC, Milomir Seslija, sebagai nahkoda baru. Jadi laga ini juga cukup spesial bagi Milomir maupun Singo Edan.

Di sisi lain, Arema FC menjadwalkan tiga pertandingan uji coba selama bulan Januari 2024, saat kompetisi jeda imbas Piala Asia 2023 di Qatar. Pada 13 Januari lalu Arema FC sudah berujicoba dengan Persikoba Kota Batu, di Stadion Gajayana, Kota Malang.

Setelah itu, mereka akan melakukan uji coba melawan tim asal Kabupaten Pasuruan yaitu Dukasa FC. Pertandingan ini akan digelar pada Kamis (18/1/2024) di Stadion Gajayana. Setelah itu mereka akan terbang ke Solo untuk menghadapi Laskar Sambernyawa.

