HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Presiden Jokowi Beri Update Pembangunan Training Center Timnas Indonesia di IKN: Sudah 20 Persen

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |20:31 WIB
Presiden Jokowi Beri Update Pembangunan Training Center Timnas Indonesia di IKN: Sudah 20 Persen
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, tinjau pembangunan training center Timnas Indonesia di IKN. (Foto: Sekretariat Negara Republik Indonesia)
KALIMANTAN TIMUR - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), memberi update pembangunan training center (TC) Timnas Indonesia di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Dia menyebut perkembangannya kini sudah 20 persen. Hal tersebut menandakan pembangunan masih berjalan sesuai rencana.

Kabar tersebut setelah orang nomor satu di Indonesia itu meninjau perkembangan pembangunan di IKN pada Rabu (17/1/2024). Dalam peninjauan itu, Jokowi turut didampingi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, beserta jajarannya.

Presiden Joko Widodo. Foto: Sekretariat Negara Republik Indonesia

Jokowi mengatakan sangat senang pembangunan TC itu berjalan cukup baik sejauh ini di IKN. Tentunya, hal itu akan menjadi kabar baik untuk pencinta sepakbola Tanah Air dan khususnya generasi muda sepakbola Indonesia.

“Kalau kami lihat, memang sudah dimulai dan sampai hari ini sudah tuntas 20 persen," kata Jokowi dalam keterangan MNC Portal Indonesia (MPI) peroleh, Rabu (17/1/2024).

Halaman:
1 2
      
