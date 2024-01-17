Cerita Elkan Baggott Belajar Bahasa Indonesia, Terang-terangan Ingin Bisa Lancar Berbahasa Indonesia

DOHA – Bek andalan Timnas Indonesia, Elkan Baggott, bercerita keinginannya untuk bisa lancar berbahasa Indonesia. Saat ini, dia masih terus belajar meskipun secara perlahanan.

Elkan Baggott mengatakan saat ini kemampuannya berbahasa Indonesia menang masih cukup terbatas. Sebab, masih ada kata-kata yang belum dirinya pahami saat berkomunikasi dengan rekan setimnya.

"Saya berbicara sedikit bahasa Indonesia. Saya memahami beberapa frasa dan kata, dan juga dapat berbicara sedikit," kata Elkan Baggott, dilansir dari BBC, Rabu (17/1/2024).

Elkan Baggott mengatakan ke depan akan terus belajar bahasa Indonesia. Sebab, hal itu menjadi penting guna memudahkan komunikasi dengan rekan setimnya.

"Namun ini adalah sesuatu yang masih ingin saya pelajari dan tingkatkan dan suatu hari nanti semoga saya dapat berbicara dengan lancar," jelas Elkan Baggott.