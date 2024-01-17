Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cerita Elkan Baggott Belajar Bahasa Indonesia, Terang-terangan Ingin Bisa Lancar Berbahasa Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |19:35 WIB
Cerita Elkan Baggott Belajar Bahasa Indonesia, Terang-terangan Ingin Bisa Lancar Berbahasa Indonesia
Elkan Baggott kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA – Bek andalan Timnas Indonesia, Elkan Baggott, bercerita keinginannya untuk bisa lancar berbahasa Indonesia. Saat ini, dia masih terus belajar meskipun secara perlahanan.

Elkan Baggott mengatakan saat ini kemampuannya berbahasa Indonesia menang masih cukup terbatas. Sebab, masih ada kata-kata yang belum dirinya pahami saat berkomunikasi dengan rekan setimnya.

Elkan Baggott

"Saya berbicara sedikit bahasa Indonesia. Saya memahami beberapa frasa dan kata, dan juga dapat berbicara sedikit," kata Elkan Baggott, dilansir dari BBC, Rabu (17/1/2024).

Elkan Baggott mengatakan ke depan akan terus belajar bahasa Indonesia. Sebab, hal itu menjadi penting guna memudahkan komunikasi dengan rekan setimnya.

"Namun ini adalah sesuatu yang masih ingin saya pelajari dan tingkatkan dan suatu hari nanti semoga saya dapat berbicara dengan lancar," jelas Elkan Baggott.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Piala Asia 2023 Elkan Baggott
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180157/roberto_donadoni_disebut_tertarik_melatih_timnas_indonesia_robertodonadoni1-CJVk_large.jpg
Roberto Donadoni hingga Oscar Garcia Tertarik Latih Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180079/rizky_ridho_mengenang_selebrasi_emosionalnya_usai_laga_timnas_indonesia_vs_timnas_bahrain_di_putaran_3_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_asia-PmlM_large.jpeg
Rizky Ridho Kenang Selebrasi Emosional di Laga Timnas Indonesia vs Bahrain, Bawa-Bawa Ramadhan Sananta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180152/atep_nilai_bojan_hodak_cocok_latih_timnas_indonesia_persibcoid-Wlzx_large.jpg
Legenda Persib Bandung Atep Dukung Bojan Hodak Jadi Pelatih Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180068/timnas_indonesia_wajib_bersaing_di_piala_asia_2027_pssi-KY7U_large.jpg
Timnas Indonesia Wajib Pecahkan Rekor Thailand dan Vietnam di Piala Asia 2027?
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/29/51/1637973/megawati-hangestri-minta-maaf-usai-putus-kontrak-dengan-klub-turki-manisa-bbsk-eii.jpg
Megawati Hangestri Minta Maaf usai Putus Kontrak dengan Klub Turki Manisa BBSK
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/07/striker_borussia_dortmund_serhou_guirassy.jpg
5 Striker Calon Pengganti Robert Lewandowski di Barcelona, Ada Pemain Muslim Dortmund!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement