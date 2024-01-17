Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Timnas Irak Ini Terkejut Melihat Kualitas Permainan Elkan Baggott yang Berkelas Eropa

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |14:45 WIB
Elkan Baggott kala berlatih bersama Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
Elkan Baggott kala berlatih bersama Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

PEMAIN Timnas Irak ini terkejut melihat kualitas permainan Elkan Baggott yang berkelas Eropa. Pemain yang dimaksud adalah striker Timnas Irak, yakni Mohanad Ali.

Ya, duel seru tersaji dalam pertemuan Timnas Indonesia vs Irak di matchday perdana Grup D Piala Asia 2023. Dalam laga itu, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- harus mendapat kekalahan dengan skor 1-3.

Elkan Baggott

Meski kalah, aksi sejumlah pemain Timnas Indonesia jadi sorotan. Salah satunya adalah sang bek bertubuh jangkung andalan Timnas Indonesia, Elkan Baggott.

Dilansir dari Youtube GL Sport, Rabu (17/1/2024), Elkan Baggott berhasil membuat striker Timnas Irak, Mohanad Ali, terkejut melihat kualitas permainannya. Hal itu terjadi usai aksi Ali dalam mencetak gol bisa dihentikan dengan ciamik oleh Elkan Baggott.

Tepatnya, di babak pertama, Elkan Baggott dengan tenang menghentikan peluang matang Ali. Dia berhasil melakukan tekel bersih hingga menghentikan pergerakan Ali yang sudah ada di depan gawang Timnas Indonesia.

