Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Suwon FC Kepincut Rekrut Pratama Arhan Dibongkar sang Pelatih

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |12:18 WIB
Penyebab Suwon FC Kepincut Rekrut Pratama Arhan Dibongkar sang Pelatih
Pratama Arhan resmi gabung Suwon FC. (Foto: PSSI)
A
A
A

PENYEBAB Suwon FC kepincut rekrut Pratama Arhan dibongkar sang pelatih, Kim Eun-joong. Dia ternyata sudah memantau bakat Arhan sejak masih menukangi Timnas Korea Selatan U-20.

Kini, Kim Eun-joong pun memastikan siap membantu Arhan berkembang di Korea Selatan. Tak ayal, penampilannya bersama Kim Eun-joong menarik untuk dinantikan.

Pratama Arhan

“Arhan adalah pemain yang saya pantau sejak saya menjadi anggota tim nasional kelompok usia (Korea Selatan),” ujar Kim, dilansir dari Sports Seoul, Rabu (17/1/2024).

“Saya siap membantu untuk mengembangkan tim dan potensi pemain,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180056/patrick_kluivert-o9K5_large.jpg
Terdepak dari Timnas Indonesia, Patrick Kluivert Kini Dikaitkan dengan Ajax Amsterdam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180052/jay_idzes-9a01_large.jpg
Bikin Haru, Jay Idzes: Saya Berusaha Sebaik Mungkin Balas Budi untuk Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/49/3180028/bojan_hodak_minta_jeje_fokus_ke_pekerjaannya_sebagai_penerjemah_persibcoid-Wrey_large.jpg
Respons Bojan Hodak soal Eliano Reijnders yang Disenggol Mantan Penerjemah Shin Tae-yong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/51/3180022/eliano_reijnders_berpotensi_perkuat_timnas_indonesia_di_piala_aff_2026_pssi-mdPL_large.jpg
5 Pemain Termahal Timnas Indonesia yang Dijagokan Turun di Piala AFF 2026, Nomor 1 Berharga Rp17 Miliar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/51/1637801/noc-indonesia-temui-ioc-hari-ini-bahas-sanksi-buntut-penolakan-atlet-israel-vmi.webp
NOC Indonesia Temui IOC Hari Ini, Bahas Sanksi Buntut Penolakan Atlet Israel
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/02/bek_timnas_indonesia_justin_hubner.jpg
Justin Hubner Jadi Pemain Terbaik Saat Fortuna Sittard Tumbangkan Gemert
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement