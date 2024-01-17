Penyebab Suwon FC Kepincut Rekrut Pratama Arhan Dibongkar sang Pelatih

PENYEBAB Suwon FC kepincut rekrut Pratama Arhan dibongkar sang pelatih, Kim Eun-joong. Dia ternyata sudah memantau bakat Arhan sejak masih menukangi Timnas Korea Selatan U-20.

Kini, Kim Eun-joong pun memastikan siap membantu Arhan berkembang di Korea Selatan. Tak ayal, penampilannya bersama Kim Eun-joong menarik untuk dinantikan.

“Arhan adalah pemain yang saya pantau sejak saya menjadi anggota tim nasional kelompok usia (Korea Selatan),” ujar Kim, dilansir dari Sports Seoul, Rabu (17/1/2024).

“Saya siap membantu untuk mengembangkan tim dan potensi pemain,” sambungnya.