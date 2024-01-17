Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini Penyebab Sandy Walsh Kerap Jadi Cadangan Asnawi Mangkualam di Timnas Indonesia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |11:24 WIB
Ini Penyebab Sandy Walsh Kerap Jadi Cadangan Asnawi Mangkualam di Timnas Indonesia?
Berikut penyebab Sandy Walsh kerap jadi cadangan Asnawi Mangkualam di Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@sandywalsh)
A
A
A

DUGAAN penyebab Sandy Walsh kerap jadi cadangan Asnawi Mangkualam di Timnas Indonesia akan diulas Okezone. Nama Sandy Walsh menjadi perhatian karena bermain kurang dari lima menit saat Timnas Indonesia bersua Irak di matchday pertama Grup D Piala Asia 2023, Senin 15 Januari 2024 malam WIB.

Berstatus pemain termahal di skuad Timnas Indonesia saat ini, plus bermain di kasta teratas Liga Belgia bersama KV Mechelen, tak menjamin Sandy Walsh mendapat posisi inti di Timnas Indonesia.

Sandy Walsh

Saat menghadapi Irak, Shin Tae-yong lebih memilih mengandalkan Asnawi Mangkualam sebagai wing back kanan, alih-alih menurunkan Sandy Walsh. Ketika Asnawi Mangkualam diganti di awal babak kedua, Shin Tae-yong lebih memilih memainkan Witan Sulaeman.

Saat itu, Witan Sulaeman dimainkan sebagai winger, sedangkan posisi wing back kanan ditempati Yakob Sayuri. Sebelumnya saat Timnas Indonesia dua kali bersua Libya dan Iran, posisi wing back kanan juga dipercayakan kepada Yakob Sayuri, bukan Sandy Walsh.

Yakob Sayuri saat itu dipercayakan sebagai wing back kanan karena Asnawi Mangkualam mengalami cedera. Sekarang yang jadi pertanyaan, apa alasan Shin Tae-yong lebih memilih memainkan Asnawi Mangkualam ketimbang Sandy Walsh?

Menurut analisis Okezone, Shin Tae-yong lebih menyukai wing back kanan yang cepat naik dan turun layaknya Asnawi Mangkualam dan Yakob Sayuri. Sementara Sandy Walsh, tipikal wing back stylish yang memiliki kelebihan dalam melepaskan umpan silang.

Halaman:
1 2
      
