HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Jepang Ketar-ketir Lihat Lemparan Maut Pratama Arhan di Laga Timnas Indonesia vs Irak: Jepang dalam Bahaya!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |17:11 WIB
Media Jepang Ketar-ketir Lihat Lemparan Maut Pratama Arhan di Laga Timnas Indonesia vs Irak: Jepang dalam Bahaya!
Media Jepang ketar-ketir melihat lemparan maut Pratama Arhan. (Foto: REUTERS)
MEDIA Jepang, Football Zone, ketar-ketir melihat lemparan maut Pratama Arhan di laga Timnas Indonesia vs Irak. Mereka menilai, lemparan Pratama Arhan memiliki kekuatan yang sangat besar dan berpotensi menyulitkan Jepang saat bertemu Timnas Indonesia di matchday ketiga Grup D Piala Asia 2023, Rabu 24 Januari 2024 pukul 18.30 WIB.

Sekadar diketahui, Pratama Arhan tampil sebagai starter saat Timnas Indonesia menghadapi Irak di matchday pertama Grup C Piala Asia 2023, Senin 15 Januari 2024 pukul 21.30 WIB. Mentas sebagai fullback kiri, lemparan maut Pratama Arhan langsung membahayakan gawang Irak di awal babak pertama.

Pratama Arhan

(Pratama Arhan siap kejutkan lawan-lawan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Saat itu, lemparan Pratama Arhan membuat bek Irak kesulitan mengawal pemain jangkung Timnas Indonesia seperti Elkan Baggott. Bola memang berhasil dibuang bek Irak, namun si klit bulat menjadi liar.

Bola liar yang terbuang ke luar kotak penalti Irak kemudian disambut Marselino Ferdinan dengan sepakan kaki kirinya. Sayangnya, tembakan Marselino Ferdinan masih membentur mistar gawang Irak.

Sejak saat itu, para pemain Irak mencoba menghindari membuang bola di area pertahanan mereka. Sebab, jika itu terjadi, mereka bakal dihadapkan dengan seorang Pratama Arhan.

“Aksi mantan pemain Tokyo Verdy Pratama Arhan melemparkan dengan kekuatan besar sangat menarik perhatian. Setelah lemparan itu, Marselino Ferdinan mengambil bola rebound, namun masih membentur mistar gawang,” tulis Football Zone.

Halaman:
1 2
      
