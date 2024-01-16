Media Vietnam Panik Lihat Gaya Permainan Timnas Indonesia Lawan Irak: Jangan Sampai Indonesia Unggul Duluan!

Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Irak di Piala Asia 2023, tapi tetap mendapatkan pujian. (Foto: REUTERS)

MEDIA Vietnam, Soha.vn, panik melihat gaya permainan Timnas Indonesia saat menghadapi Irak di matchday pertama Grup D Piala Asia 2023, Senin 15 Januari 2024 malam WIB. Soha menilai jika Timnas Indonesia unggul lebih dulu saat bersua Vietnam di matchday kedua Grup D Piala Asia 2023 pada Jumat 19 Januari 2024 malam WIB, skuad Golden Stars –julukan Vietnam– bakal kesulitan.

Timnas Indonesia memang kalah 1-3 dari Irak. Namun, skuad asuihan Shin Tae-yong memberi perlawanan.

(Media Vietnam panik lihat gaya permainan Timnas Indonesia vs Irak. (Foto: Soha.vn)

Bahkan, Timnas Indonesia hampir memaksa Irak bermain 1-1 di babak pertama. Sayangnya, di pengujung babak pertama, Irak mencetak gol kontroversial yang berbau offside sehingga mengubah jalannya pertandingan.

Keunggulan 2-1 Irak atas Timnas Indonesia di babak pertama meningkatkan kepercayaan diri skuad Singa Mesopotamia –julukan Irak– saat memasuki babak kedua. Akhirnya di babak kedua, Irak menambah satu gol tambahan sehingga skor akhir adalah 3-1.

“Menghadapi lawan yang jauh lebih kuat, Timnas Indonesia tidak gentar dan bermain terbuka. Meski kalah dengan selisih yang besar, tak dipungkiri di laga ini Timans Indonesia memberikan banyak tekanan kepada tim lawan,” tulis Soha.

“Karena itu di laga nanti, Vietnam harus bertahan dengan sangat ketat. Jangan sampai Indonesia mencetak gol dan memimpin skor,” lanjut Soha.