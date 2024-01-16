Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Panik Lihat Gaya Permainan Timnas Indonesia Lawan Irak: Jangan Sampai Indonesia Unggul Duluan!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |14:56 WIB
Media Vietnam Panik Lihat Gaya Permainan Timnas Indonesia Lawan Irak: Jangan Sampai Indonesia Unggul Duluan!
Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Irak di Piala Asia 2023, tapi tetap mendapatkan pujian. (Foto: REUTERS)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha.vn, panik melihat gaya permainan Timnas Indonesia saat menghadapi Irak di matchday pertama Grup D Piala Asia 2023, Senin 15 Januari 2024 malam WIB. Soha menilai jika Timnas Indonesia unggul lebih dulu saat bersua Vietnam di matchday kedua Grup D Piala Asia 2023 pada Jumat 19 Januari 2024 malam WIB, skuad Golden Stars –julukan Vietnam– bakal kesulitan.

Timnas Indonesia memang kalah 1-3 dari Irak. Namun, skuad asuihan Shin Tae-yong memberi perlawanan.

Media Vietnam panik lihat gaya permainan Timnas Indonesia vs Irak

(Media Vietnam panik lihat gaya permainan Timnas Indonesia vs Irak. (Foto: Soha.vn)

Bahkan, Timnas Indonesia hampir memaksa Irak bermain 1-1 di babak pertama. Sayangnya, di pengujung babak pertama, Irak mencetak gol kontroversial yang berbau offside sehingga mengubah jalannya pertandingan.

Keunggulan 2-1 Irak atas Timnas Indonesia di babak pertama meningkatkan kepercayaan diri skuad Singa Mesopotamia –julukan Irak– saat memasuki babak kedua. Akhirnya di babak kedua, Irak menambah satu gol tambahan sehingga skor akhir adalah 3-1.

“Menghadapi lawan yang jauh lebih kuat, Timnas Indonesia tidak gentar dan bermain terbuka. Meski kalah dengan selisih yang besar, tak dipungkiri di laga ini Timans Indonesia memberikan banyak tekanan kepada tim lawan,” tulis Soha.

“Karena itu di laga nanti, Vietnam harus bertahan dengan sangat ketat. Jangan sampai Indonesia mencetak gol dan memimpin skor,” lanjut Soha.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179864/pssi_berencana_menurunkan_timnas_indonesia_u_22_di_fifa_matchday_pada_periode_november_2025-SMKJ_large.jpeg
Timnas Indonesia U-22 Turun di FIFA Matchday November 2025, Ivar Jenner dan Marselino Ferdinan Dipanggil?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179855/arya_sinulingga-u1d0_large.jpg
PSSI Tunda Penunjukan Pelatih Baru Timnas Indonesia, Arya Sinulingga: Sebelum FIFA Matchday Maret 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179851/park_hang_seo-JGQ0_large.jpg
Penyebab Akmal Marhali Nilai Park Hang-seo Lebih Cocok Latih Timnas Indonesia ketimbang Shin Tae-yong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179844/arya_sinulingga-OQaP_large.jpg
PSSI Bantah Keras Isu Pelatih Baru, Arya Sinulingga: Belum Ada Rapat Exco Bahas Pengganti Patrick Kluivert
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/11/1637501/pssi-tepis-kabar-indonesia-ikut-ajakan-jepang-keluar-dari-afc-idf.webp
PSSI Tepis Kabar Indonesia Ikut Ajakan Jepang Keluar dari AFC
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2021/06/05/shin_tae_yong_dan_park_hang_seo.jpg
Pengamat Ditanya Shin Tae-yong atau Park Hang-seo yang Cocok untuk Timnas Indonesia, Jawabannya Mengejutkan!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement