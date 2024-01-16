3 Negara Top Dunia yang Sama Sekali Belum Pernah Juara Euro, Nomor 1 Timnas Inggris

Timnas Inggris jadi salah satu yang belum pernah merasakan juara Euro (Foto: Reuters)

TIGA negara top dunia yang sama sekali belum pernah juara Euro menarik untuk dibahas. Salah satunya Inggris yang notabene punya segudang pemain kelas dunia.

Ya, Timnas Inggris sama sekali belum merasakan gelar juara di ajang Euro. The Three Lions padahal merupakan tim dengan penampilan terbanyak yakni 10 kali di ajang Euro. Berikut tiga negara top dunia yang sama sekali belum pernah juara Euro

3. Serbia





Pertama ada Serbia sebagai negara yang belum pernah merasakan juara Euro. Serbia sendiri sebelumnya dikenal dengan nama Yugoslavia sebelum pecah menjadi beberapa negara. Saat masih Yugoslavia, pencapaian terbaik mereka adalah runner-up pada 1960 dan 1968.

Timnas Serbia sendiri diperkuat sejumlah pemain top. Contohnya pada Piala Dunia 2022 kemarin, skuad mereka cukup mentereng dengan dihuni nama-nama seperti Stefan Mitrovic, Luka Jovic hingga Dusan Vlahovic.

2. Belgia





Selanjutnya ada Belgia sebagai negara yang juga belum penah juara di ajang Euro. Belgia sudah tampil sebanyak enam kali di ajang Euro termasuk pada edisi 2020 lalu.

Belgia sejatinya tengah memiliki generasi emas dalam tim nasional mereka dalam beberapa tahun terakhir. Nama-nama beken seperti Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne dan Romelu Lukaku menghiasi skuad Rode Douivels. Sayang, sejauh ini pencapaian terbaik mereka di ajang Euro hanya sebagai runner up itu pun di tahun 1980.