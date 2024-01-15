Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Alasan Terbesar Masyarakat Argentina Sangat Membenci Cristiano Ronaldo

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |22:00 WIB
Alasan Terbesar Masyarakat Argentina Sangat Membenci Cristiano Ronaldo
Pemain Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo. (Foto: reuters)
MASYARAKAT Argentina diketahui sangat membenci Cristiano Ronaldo. Hal ini tidak lepas dari bagaimana rivalitas individu yang sangat sengit antara bintang Timnas Portugal itu dengan talenta luar biasa milik Argentina, Lionel Messi.

Seperti diketahui, sejak era 2000-an, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi terlibat dalam sebuah persaingan individu yang super sengit. Ronaldo bersama Manchester United, Real Madrid, hingga Juventus terus menampilkan permainan luar biasa dengan torehan gol dan berbagai rekor yang ia cetak.

Hal serupa juga dilakukan Lionel Messi tatkala ia berseragam Barcelona dan juga Paris Saint Germain (PSG).

Namun seperti kebanyakan pemain bertalenta, Ronaldo dan Messi tentu memiliki penggemar yang super fanatik. Terlebih dari masyarakat di negara tempat mereka dilahirkan, masyarakat di sana tidak segan untuk membenci rival pemain terbaik mereka.

Cristiano Ronaldo

Itulah yang terjadi di Argentina. Hampir seluruh masyarakat di sana diketahui sangat membenci Cristiano Ronaldo. Hal itu bahkan pernah disampaikan oleh pemain Argentina yang pernah satu tim dengan Ronaldo di Juventus, Paulo Dybala secara langsung kepada CR7.

"Kami menemukan sesuatu yang lain, dia adalah pria yang luar biasa, sangat ramah dan bersahabat di dalam dan di luar ruang ganti. Selalu siap untuk berbicara, mendengarkan, itu mengejutkan saya, sebagai sosok penting, mereka tidak selalu seperti itu,” kata Paulo Dybala pada situs Timnas Argentina dilansir dari Mirror, Senin (15/1/2024).

Halaman:
1 2
      
