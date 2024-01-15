Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jangan Terlewat, Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Irak di Piala Asia 2023 Malam Ini!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |18:01 WIB
Jangan Terlewat, Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Irak di Piala Asia 2023 Malam Ini!
Berikut link live streaming Timnas Indonesia vs Irak di Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Irak di Piala Asia 2023 dapat klik di sini. Timnas Indonesia akan menghadapi laga pembuka Grup D Piala Asia 2023 kontra Irak di Stadion Al Rayyan pada Senin (15/1/2024) pukul 21.30 WIB. Laga ini penting bagi kedua tim demi membuka peluang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023.

Bagi Irak, mereka membidik tiga poin penuh. Sementara Timnas Indonesia, berupaya keras agar tidak kalah dalam laga nanti malam.

Ernando Ari

(Kiper Timnas Indonesia, Ernando Ari. (Foto: PSSI)

Kiper Timnas Indonesia, Ernando Ari, mengatakan fokus timnya saat ini membangun kekompakan tim serta taktikal. Sebab, Irak bukan lawan yang mudah untuk ditaklukan sehingga para pemain Timnas Indonesia butuh konsentrasi tingkat tinggi.

"Persiapannya kita lebih untuk membangun kekompakan tim dan juga cara mengasah taktikal tim untuk melawan Irak,” kata Ernando Ari mengutip dari situs resmi PSSI, Senin (15/1/2024).

“Semua pemainnya harus kita waspadai, karena kita harus fokus di setiap menitnya. Irak juga tim yang matang, dan juga kekompakan mereka sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, jadi kita harus fokus,” sambung penjaga gawang Persebaya Surabaya ini.

Ernando Ari juga sudah mengantisipasi tendangan spekulasi yang kemungkinan dilancarkan pemain Irak. Namun, yang terpenting, Timnas Indonesia bisa tampil kompak agar bisa meniadakan kesalahan antarpemain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/51/3179594/timnas_indonesia_siap_turun_di_fifa_asean_cup_pssi-JIxB_large.jpg
Diikuti Timnas Indonesia, Kapan Jadwal FIFA ASEAN Cup?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/51/3179544/thomas_doll_berpotensi_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_persijajkt-BQet_large.jpg
Pelatih Timnas Indonesia dari Jerman? Juru Taktik Belanda Mungkin Tak Jadi Pilihan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/51/3179535/cristian_gonzales_dorong_pelatih_lokal_menangani_timnas_indonesia_ellocogoliadorcg10-AsRM_large.jpg
Cristian Gonzales Minta PSSI Tunjuk Pelatih Lokal sebagai Juru Taktik Timnas Indonesia: Bisa Firman Utina!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/51/3179528/park_hang_seo_didukung_jadi_pelatih_timnas_indonesia_selanjutnya_vff-kAHY_large.jpg
2 Mantan Pemain Timnas Indonesia Dukung Park Hang-seo Jadi Pelatih Skuad Garuda
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/27/51/1637213/kejuaraan-dunia-senam-artistik-2025-jadi-titik-balik-gimnastik-indonesia-ylf.webp
Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 Jadi Titik Balik Gimnastik Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/27/rizky_ridho.jpg
Dipantau Rizky Ridho, School Premier League Season 3 Resmi Dimulai
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement