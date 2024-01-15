Jangan Terlewat, Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Irak di Piala Asia 2023 Malam Ini!

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Irak di Piala Asia 2023 dapat klik di sini. Timnas Indonesia akan menghadapi laga pembuka Grup D Piala Asia 2023 kontra Irak di Stadion Al Rayyan pada Senin (15/1/2024) pukul 21.30 WIB. Laga ini penting bagi kedua tim demi membuka peluang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023.

Bagi Irak, mereka membidik tiga poin penuh. Sementara Timnas Indonesia, berupaya keras agar tidak kalah dalam laga nanti malam.

(Kiper Timnas Indonesia, Ernando Ari. (Foto: PSSI)

Kiper Timnas Indonesia, Ernando Ari, mengatakan fokus timnya saat ini membangun kekompakan tim serta taktikal. Sebab, Irak bukan lawan yang mudah untuk ditaklukan sehingga para pemain Timnas Indonesia butuh konsentrasi tingkat tinggi.

"Persiapannya kita lebih untuk membangun kekompakan tim dan juga cara mengasah taktikal tim untuk melawan Irak,” kata Ernando Ari mengutip dari situs resmi PSSI, Senin (15/1/2024).

“Semua pemainnya harus kita waspadai, karena kita harus fokus di setiap menitnya. Irak juga tim yang matang, dan juga kekompakan mereka sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, jadi kita harus fokus,” sambung penjaga gawang Persebaya Surabaya ini.

Ernando Ari juga sudah mengantisipasi tendangan spekulasi yang kemungkinan dilancarkan pemain Irak. Namun, yang terpenting, Timnas Indonesia bisa tampil kompak agar bisa meniadakan kesalahan antarpemain.