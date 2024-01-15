Advertisement
PIALA ASIA 2023

Piala Asia 2023: Tak Gentar dengan Kekuatan Irak, Ivar Jenner Pastikan Timnas Indonesia Sekarang Lebih Kuat

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |13:42 WIB
Piala Asia 2023: Tak Gentar dengan Kekuatan Irak, Ivar Jenner Pastikan Timnas Indonesia Sekarang Lebih Kuat
Ivar Jenner pastikan Timnas Indonesia tak gentar hadapi Irak (Foto: PSS)
A
A
A

DOHA – Gelandang Timnas Indonesia, Ivar Jenner, mengakui kekuatan yang dimiliki Irak jelang bentrok di matchday perdana Grup D Piala Asia 2023. Namun Ivar sama sekali tidak gentar karena skuad Timnas Indonesia saat ini lebih kuat.

Ya, Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya dengan menghadapi Irak di Stadion Ahmad bin Ali, Al Rayyan, Qatar, Senin (15/1/2024) pukul 21.30 WIB. Pertandingan yang penting bagi kedua tim guna meraih kemenangan. Karena hasil itu akan membuka asa untuk lolos ke babak 16 besar.

Ivar mengakui skuad yang dimiliki Irak jauh lebih baik ketimbang Timnas Indonesia. Apalagi tim berjuluk Singa Mesopotamia itu sebelumnya berhasil menaklukan Skuad Garuda dengan skor telak 5-1 pada matchday pertama Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

“Saya pikir skuad Irak lebih baik dan saya tidak akan berbohong tentang itu. Kami menghadapi mereka baru-baru ini, dan mereka menang (5-1),” kata Ivar, dilansir dari kanal Youtube FC Utrecht, Senin (15/1/2024).

Namun Ivar menyampaikan kala itu Skuad Garuda tidak dengan kekuatan lengkap. Terlebih dirinya juga absen karena mengalami cedera. Untuk sekarang, menurutnya situasinya berbeda lantaran Timnas Indonesia datang dengan kekuatan penuh menghadapi Irak.

“Namun saya tidak ada di sana sehingga sulit bagi saya untuk memperkirakan peluang yang terjadi. Tapi sekarang kami memiliki skuad yang lebih kuat dibandingkan terakhir kali kami bermain melawan mereka,” tutur Ivar.

