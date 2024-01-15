Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Luizinho Passos Siap Tularkan Ilmu untuk Persib Bandung Usai Upgrade Lisensi Kepelatihan

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |06:00 WIB
Luizinho Passos Siap Tularkan Ilmu untuk Persib Bandung Usai Upgrade Lisensi Kepelatihan
Persib Bandung jalani latihan perdana usai libur panjang. (Foto: Miftahul Ghani/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih kiper Persib Bandung, Luizinho Passos, siap tularkan ilmu kepada anak asuhnya di skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung. Pasalnya, dia sudah upgrade lisensi kepelatihan dengan mengantongi A CBF Conmebol.

Lisensi ini bagi Passos tidak mudah didapatkan. Pelatih berkepala plontos ini harus pergi ke Brasil dan absen dalam beberapa laga saat timnya masih melangsungkan pertandingan di Liga 1 2023-2024.

Luizinho Passos

Kini, lisensi A CBF Conmebol telah didapatkan. Saat ini, dia bisa kembali memberikan pelatihan secara langsung kepada para kiper Persib Bandung.

“Ya, saya sangat senang bisa kembali ke Bandung dan memberikan yang terbaik untuk latihan kiper,” ungkap Passos, Sabtu 13 Januari 2024.

“Untuk kondisi kiper, semuanya oke karena meski lama diliburkan, tapi ada program yang khusus diberikan kepada kiper. Saya rasa seluruh kiper tetap melakukan yang terbaik selama berada di rumah masing-masing dengan berlatih karena mereka dalam kondisi yang bagus saat kembali,” lanjutnya.

Passos pun mengaku tetap menyaksikan beberapa penampilan kipernya saat dia tengah menjalani kursus kepelatihan. Utamanya, dia menilik penampilan Kevin Ray Mendoza yang merupakan kiper anyar Persib Bandung.

“Saya melihatnya dari Brasil ketika dia bertanding, Kevin dalam performa yang bagus,” ujar Passos.

Halaman:
1 2
      
