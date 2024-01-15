Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Real Madrid vs Barcelona: Ini Kata Vinicius Jr Usai Hattrick ke Gawang Blaugrana

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |07:21 WIB
Real Madrid vs Barcelona: Ini Kata Vinicius Jr Usai Hattrick ke Gawang <i>Blaugrana</i>
Vinicius Jr hattrick ke gawang Barcelona di Piala Super Spanyol 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

RIYADH – Vinicius Junior berhasil mencetak hattrick saat Real Madrid mengalahkan Barcelona 4-1 di Piala Super Spanyol 2023-2024. Vinicius mengatakan sangat senang dan berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantunya berkembang.

Real Madrid menang meyakinkan atas Barcelona di Al-Awwal Stadium, Riyadh, Arab Saudi pada Senin (15/1/2024) dini hari WIB. Empat gol untuk Los Blancos -julukan Real Madrid- dicatatkan oleh Vinicius Junior (7’, 10’, 39’ (P)), dan Rodrygo (64’).

 

Sementara, Barcelona hanya mampu membalaskan satu gol lewat tendangan keras Robert Lewandowski (33’). Kemenangan ini membuat Real Madrid meraih gelar ke-13 di ajang Piala Super Spanyol, terbanyak kedua setelah Barcelona (14).

Usai pertandingan, Vinicius mengatakan sangat senang bisa berkontribusi besar untuk kemenangan timnya. Terlebih, kontribusi besar itu diberikan setelah dirinya baru sembuh dari cedera otot paha yang dideritanya selama 44 hari.

 BACA JUGA:

“Saya sangat senang dengan gelar ini, gol-gol dan permainan yang kami mainkan,” kata Vinicius dilansir dari Marca, Senin (15/1/2024).

“Seperti yang telah saya katakan dalam semua wawancara, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada fisioterapis di rumah saya. Kepada fisioterapis dan dokter di Madrid. Kepada rekan satu tim saya dan pelatih dan kepada para staf pelatih yang telah memberi saya kepercayaan diri untuk mencapai versi terbaik saya. Meski saya belum sampai di sana karena baru memainkan tiga pertandingan,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
