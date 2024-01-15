Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

5 Penyebab Barcelona Kalah 1-4 dari Real Madrid di Piala Super Spanyol 2024, Nomor 1 Gara-Gara Vinicius Jr!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |04:16 WIB
5 Penyebab Barcelona Kalah 1-4 dari Real Madrid di Piala Super Spanyol 2024, Nomor 1 Gara-Gara Vinicius Jr!
Laga Real Madrid vs Barcelona di final Piala Super Spanyol 2024. (Foto: Barcelona)
A
A
A

5 penyebab Barcelona kalah 1-4 dari Real Madrid di Piala Super Spanyol 2024 akan diulas dalam artikel ini. Salah satunya gara-gara gacornya pemain muda andalan Madrid, Vinicius Jr.

Ya, duel seru baru saja tersaji di final Piala Super Spanyol 2024 yang mempertemukan Real Madrid vs Barcelona. Laga itu digelar di Al Awal Park at King Saud University, Riyadh, Arab Saudi, Senin (15/1/2024) dini hari WIB.

Los Blancos -julukan Real Madrid- sukses meraih kemenangan telak dengan skor 4-1 dalam laga itu. Alhasil, mereka memastikan diri menjadi juara di Piala Super Spanyol 2024.

Ada sejumlah faktor yang membuat Barcelona gagal angkat trofi juara. Apa saja? Berikut 5 penyebab Barcelona kalah 1-4 dari Real Madrid di Piala Super Spanyol 2024.

5. Buruknya Lini Pertahanan Barcelona

Real Madrid vs Barcelona. Foto: Barcelona

Salah satu penyebab Barcelona kalah 1-4 dari Real Madrid di Piala Super Spanyol 2024 adalah buruknya lini pertahanan Barcelona. Terbukti, kala laga baru berjalan 7 menit saja, gawang Barcelona sudah harus kebobolan.

Gol perdana Madrid dalam laga itu dilesakkan oleh Vinicius Junior. Dia berhasil meneruskan umpan Jude Bellingham.

4. Barcelona Gagal Manfaatkan Peluang Emas

Real Madrid vs Barcelona. Foto: Barcelona

Kemudian, Barcelona gagal memanfaatkan sejumlah peluang emas. Salah satunya dilakukan Robert Lewandowski pada menit ke-12.

Kala itu, Lewandowski mendapat bola rebound hasil tepisan dari kiper Madrid, Andriy Lunin. Tetapi, tendangan kerasnya masih kurang akurat sehingga melambung di atas mistar gawang Madrid.

Halaman:
1 2
      
