Cyrus Margono (kanan) masuk skuad utama Panathinaikos di Liga Yunani nanti malam. (Foto: Instagram/@cmargono)

CYRUS Margono masuk skuad utama Panathinaikos di lanjutan Liga Yunani dini hari nanti. Apakah status ini membuat Cyrus Margono dipanggil pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, saat skuad Garuda mengarungi Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024?

Sekadar diketahui, Cyrus Margono merupakan penjaga gawang yang memiliki darah Indonesia. Kabarnya pada bulan ini, kiper 21 tahun ini bakal mendapatkan kembali paspor Indonesia-nya yang sempat lepas.

Dengan paspor Indonesia yang disandang, Cyrus Margono otomatis membantu Shin Tae-yong dalam menemukan kiper-kiper top untuk memperkuat Timnas Indonesia. Saat ini, Cyrus Margono berstatus kiper Panathinaikos B, tim yang mentas di Liga 2 Yunani.

Musim ini, Cyrus Margono mencatatkan lima penampilan dengan enam kali kebobolan. Dari lima penampilan itu, empat di antaranya dicatatkan Cyrus Margono dalam empat penampilan terakhir.

Terbaru, saat Panathinaikos B dihajar Kallithea 3-0 pada dini hari tadi, Cyrus Margono tidak bermain. Kiper 21 tahun itu tidak dimainkan karena dipersiapkan membela tim utama Panathinaikos melawan AEK Athena di lanjutan pekan ke-18 Liga Yunani 2023-2024, Senin 15 Januari 2024 pukul 01.30 WIB.

Sekadar diketahui, ini merupakan yang pertama Cyrus Margono masuk skuad utama Panathinaikos musim ini. Dalam daftar pemain yang dibawa ke Athena, ada tiga kiper yang dibawa Panathinaikos.