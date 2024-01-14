Siap Tinggalkan Napoli, Piotr Zielinski Capai Kesepakatan Lisan dengan Inter Milan

GELANDANG Napoli, Piotr Zielinski, tampaknya bakal segera merapat ke Inter Milan. Sebab, dia dikabarkan sudah mencapai kesepakatan lisan dengan Inter Milan.

Seperti diketahui, kontrak Piotr Zielinski di I Partenopei -julukan Napoli- akan habis pada Juni 2024. Sang gelandang berusia 29 tahun itu berpotensi tidak akan memperpanjang kontraknya dengan tim juara bertahan Liga Italia tersebut.

Menurut La Gazzetta dello Sport seperti dikutip dari Football Italia, Inter Milan akan menjadi tujuan Piotr Zielinski pada musim depan. Sumber tersebut juga mengklaim Inter Milan dan Zielinski telah mencapai kesepakatan lisan.

Masih menurut sumber yang sama, kesepakatan kontrak Inter Milan dan Zielinski yakni senilai 4,5 juta euro per tahun hingga Juni 2027. Sampai sekarang, belum ada klub yang menandingi pinangan dari Il Nerazzurri -julukan Inter Milan.