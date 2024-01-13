Shin Tae-yong Bawa-Bawa Ranking FIFA Jelang Pimpin Timnas Indonesia di Piala Asia 2023

SHIN Tae-yong bawa-bawa ranking FIFA Timnas Indonesia jelang tampil di Piala Asia 2023. Juru taktik asal Korea Selatan itu menyebut ranking FIFA Timnas Indonesia yang rendah ketimbang tim lawan bisa meringankan beban pemain.

Seperti diketahui, Timnas Indonesi tergabung di Grup D bersama Vietnam, Jepang dan Irak. Tiga negara penghuni Grup D punya ranking lebih baik. Jepang di urutan ke-17, Irak ke-63, dan Vietnam ke-94 sementara Timnas Indonesia ada di urutan ke-146.

"Tujuannya adalah babak 16 besar. Jika lolos ke babak 16 besar, kami akan fokus melaju ke perempatfinal. Saya berencana untuk mempersiapkan kompetisi ini dengan mengambil langkah demi langkah," kata Shin.

"Saya tidak khawatir tentang peringkat FIFA. Sebaliknya, peringkat yang lebih rendah meringankan beban saya dan para pemain," ujarnya dilansir dari media Korea Selatan, Donga.

Lebih lanjut, Shin Tae-yong mengatakan ranking FIFA hanyalah angka. Baginya yang terpenting saat tampil di kejuaraan adalah semangat juang.

"Saya juga mengatakan kepada para pemain, 'peringkat FIFA hanyalah angka.' Saya rasa kekuatan Timnas Indonesia tidak serendah itu," ucap pelatih 53 tahun ini dengan percaya diri.