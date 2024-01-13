Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Lawan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Irak Dikritik Pedas Gara-Gara Main Biasa Saja saat Lawan Korea Selatan

Maulana Yusuf , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |00:01 WIB
Timnas Irak kala berlaga. (Foto: Instagram/@iraqnt_en)
TIMNAS Irak dikritik pedas gara-gara main biasa saja saat kalah dari Korea Selatan 0-1 dalam laga uji coba jelang melawan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Kritikan itu dilontarkan oleh pelatih veteran asal Irak, Jumaa Jadie.

Jumaa Jadie kecewa kepada tim asuhan Jesus Casas itu. Pasalnya, Irak harus dikalahkan Korea Selatan 0-1 di laga uji coba terakhirnya.

Timnas Irak

Dalam laga tersebut, Irak menurunkan kekuatan terkuatnya dan Korea Selatan sebagian besar menggunakan tim cadangan. Meski begitu, Jumaa Jadie kecewa akan penampilan Irak yang dinilai main biasa-biasa saja, tidak menunjukkan permainan terbaiknya.

"Dalam pertandingan yang saya tonton dan analisis sebagai pelatih, saya melihat pertandingan terakhir melawan Korea, tim Irak bermain sangat biasa-biasa saja," ujar Jumaa Jadie, mengutip dari Soha Vn, Sabtu (13/1/2024).

"Level para pemain mengejutkan saya. Karena saya sangat menantikan untuk menyaksikan tim memainkan sepakbola yang indah. Namun sayangnya, kenyataan menunjukkan hasil yang berbeda," imbuhnya.

"Tim Irak memainkan pertahanan yang dalam, tidak mampu menahan bola dan tidak memperhitungkan taktik dengan cermat saat bermain. Dengan sesi latihan dan investasi besar untuk tim ini, saya berharap bisa melihat tim kelas atas, tidak seperti tim yang tampil saat kalah dari Korea," katanya lagi.

