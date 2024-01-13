Paul Munster Tegaskan Tak Pandang Bulu Pemain Asing atau Lokal di Persebaya Surabaya

SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, menegaskan pemain lokal atau asing sama saja. Menurutnya, yang terpenting adalah kinerja pemain di lapangan latihan serta pertandingan.

Munster ditunjuk sebagai pelatih Persebaya sejak Kamis, 4 Januari 2024. Dia ditugaskan untuk menukangi klub berjuluk Bajul Ijo tersebut dalam mengarungi sisa musim Liga 1 2023-2024.

Sebelum direkrut sebagai pelatih anyar Persebaya, Munster sempat menjadi Direktur Teknis (Dirtek) Brunei Darussalam sejak Agustus 2022. Juru taktik berlisensi Pro UEFA itu kemudian resmi meninggalkan Brunei Darussalam pada 1 Januari 2024.

Tak lama setelah jadi pelatih baru, Munster langsung memimpin latihan pertamanya di Lapangan Thor, Surabaya, Jawa Timur, Kamis 4 Januari. Sejak itu, banyak perubahan yang dilakukan pelatih asal Irlandia Utara tersebut.

Di antaranya, ada perubahan dari sisi mental pemain Persebaya usai digembleng latihan keras tanpa libur. Bahkan, pada beberapa hari ada dua kali sesi latihan, pagi dan sore, namun seluruh pemain penuh semangat menjalaninya.

Hingga kini, Munster sudah mengenal seluruh pemain Persebaya dan punya cukup waktu untuk mempersiapkan timnya secara mental, fisik, maupun taktikal. Mantan juru taktik Bhayangkara FC itu lalu menyinggung soal anak asuhnya.