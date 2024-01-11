Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Genjot Latihan, Paul Munster Klaim Persebaya Surabaya Alami Peningkatan

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |06:01 WIB
Genjot Latihan, Paul Munster Klaim Persebaya Surabaya Alami Peningkatan
Paul Munster saat memimpin latihan Persebaya Surabaya (Foto: LIB)
SURABAYA – Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster terus menggenjot latihan Bajul Ijo -julukan Persebaya Surabaya. Munster mengklaim, ada peningkatan kualitas dari para pemain yang sudah bergabung dalam latihan ini.

Sudah sepekan Persebaya Surabaya menjalani latihan intens kendati kompetisi Liga 1 2023-2024 sedang jeda. Latihan fisik dan taktik menjadi fokus utama pasukan Paul Munster untuk menatap pertandingan terdekat.

 

Pelatih asal Irlandia itu mengatakan, latihan terus dijalani agar tim siap menghadapi laga terdekat. Meski tim belum lengkap, Munster mengatakan ada peningkatan kualitas dari pemain-pemain yang hadir dalam latihan.

"Kami paham tidak bisa santai-santai, kami harus terus lakukan ini dengan bersungguh-sungguh," kata Munster dilansir dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Rabu (10/1/2024).

 BACA JUGA:

"Saya melakukannya agar para pemain bisa mengerti strategi dan standar yang saya tetapkan. Pemain belum lengkap. Saat ini latihan fisik dan taktik lagi, semua pemain yang hadir sudah ada peningkatan (kualitas),” sambungnya.

Salah satu pemain yang harus absen adalah penjaga gawang, Ernando Ari Sutaryadi. Diketahui, Nando harus absen karena bertugas membela Tim Nasional (Timnas) Indonesia di Piala Asia 2023.

Halaman:
1 2
      
