Real Madrid Dibobol Atletico Madrid 3 Kali, Posisi Kepa Arrizabalaga Terancam di Final

Kepa Arrizabalaga terancam tak bermain di final Piala Super Spanyol 2023 (Foto: Reuters/Juan Medina)

RIYADH - Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, membuka peluang untuk mengganti kiper Kepa Arrizabalaga saat laga final Piala Super Spanyol 2023 kontra Barcelona. Sebab, dia cukup kecewa gawangnya dibobol Atletico Madrid tiga kali.

Sebagaimana diketahui, Los Blancos menang 5-3 atas Atletico dalam laga semifinal Piala Super Spanyol 2023, Kamis 11 Januari 2024 dini hari WIB. Madrid pun melaju ke babak final dan akan menantang Barcelona yang mengalahkan Osasuna 2-0.

Ancelotti mengatakan belum tentu memainkan Kepa dalam laga final nantinya. Oleh dikarenakan, dia harus melihat kesiapan kiper-kiper yang dimiliki Real Madrid.

"Kami akan lihat siapa penjaga gawang untuk final," kata Ancelotti, dilansir dari Tuttomercatoweb, Sabtu (13/1/2024).

Mantan pelatih AC Milan itu mengatakan Kepa memang sudah berusaha tampil dengan sebaik mungkin. Namun, sayangnya gawang Real Madrid kebobolan tiga kali dalam laga itu.

“Menurut saya, dia memainkan permainan yang hebat," tukas Ancelotti.