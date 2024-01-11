Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Sedih dan Mengejutkan Cristiano Ronaldo yang Sempat Ingin Diaborsi sang Ibunda saat Masih di Kandungan

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |13:44 WIB
Kisah Sedih dan Mengejutkan Cristiano Ronaldo yang Sempat Ingin Diaborsi sang Ibunda saat Masih di Kandungan
Cristiano Ronaldo dan sang ibunda. (Foto: Reuters)
A
A
A

KISAH sedih dan mengejutkan soal Cristiano Ronaldo yang sempat ingin diaborsi oleh sang ibunda saat masih di dalam kandungan akan diulas Okezone pada artikel ini. Seperti diketahui, Cristiano Ronaldo adalah salah satu pesepakbola terbaik yang pernah ada sepanjang sejarah.

Berbagai rekor individu berhasil diraih Ronaldo. Dia telah memenangkan berpuluh-puluh trofi dan deretan prestasi lain berhasil ia catatkan.

Cristiano Ronaldo

Bahkan di usianya yang sudah hampir menginjak 39 tahun, Cristiano Ronaldo masih dalam performa yang begitu luar biasa dengan mencetak 54 gol sepanjang 2023. Hal itu sekaligus menasbihkan namanya menjadi top skor di tahun tersebut.

Namun siapa sangka, seluruh pecinta sepakbola di dunia hampir saja tidak akan melihat kehebatan seorang Cristiano Ronaldo. Pasalnya, saat masih dalam kandungan, dirinya hampir digugurkan oleh sang ibu.

Hal itu disampaikan langsung oleh ibunda CR7, Maria Dolores dos Santos, dalam video dokumenter pemain Timnas Portugal itu pada 2014. Dalam video tersebut, Maria mengaku sempat bimbang dan berpikiran untuk menggugurkan kandungannya.

Hal ini didasari karena tingkah laku ayah Ronaldo, Jose Dinis Aveiro. Diketahui, ayah Ronaldo adalah seorang pemabuk berat dan cukup tak peduli kepada keluarga.

Beruntung, saat Maria meminta kepada dokter untuk melakukan aborsi, sang dokter menolak. Hingga pada akhirnya, rencana untuk menggugurkan kandungan Cristiano Ronaldo pun tidak pernah terjadi.

"Dia adalah anak yang ingin saya aborsi,” kata ibunda Cristiano Ronaldo dalam video dokumenter, dilansir dari Eurosports, Kamis (11/01/2024).

“Tuhan tidak menginginkan hal itu terjadi dan saya diberkati karenanya dan Tuhan tidak menghukum saya,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/51/3178692/berikut_tiga_negara_asean_yang_tidak_punya_pelatih_termasuk_timnas_indonesia-akZ4_large.jpg
3 Negara ASEAN yang Tidak Punya Pelatih, Nomor 1 Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/51/3178403/patrick_kluivert-eLti_large.jpg
Patrick Kluivert Terciduk Saksikan Laga Barcelona vs Olympiakos Setelah Dipecat Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178173/mees_hilgers-qvOK_large.jpg
Penyebab Mees Hilgers Tak Dikucilkan dari Skuad FC Twente meski Jarang Bermain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/51/3178154/mees_hilgers-Dlqp_large.jpg
Mees Hilgers Tolak Kontrak Baru FC Twente, Direktur Teknik: Memalukan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/23/51/1635849/jadwal-dan-link-streaming-wondr-by-bni-indonesia-masters-super-100-ii-2025-di-vision-gaz.webp
Jadwal dan Link Streaming WONDR by BNI Indonesia Masters Super 100 II 2025 di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/26/calvin_verdonk_1.jpg
Pelatih Lille Kirim Peringatan Keras ke Calvin Verdonk Cs jelang Vs PAOK
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement