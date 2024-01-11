Kisah Sedih dan Mengejutkan Cristiano Ronaldo yang Sempat Ingin Diaborsi sang Ibunda saat Masih di Kandungan

KISAH sedih dan mengejutkan soal Cristiano Ronaldo yang sempat ingin diaborsi oleh sang ibunda saat masih di dalam kandungan akan diulas Okezone pada artikel ini. Seperti diketahui, Cristiano Ronaldo adalah salah satu pesepakbola terbaik yang pernah ada sepanjang sejarah.

Berbagai rekor individu berhasil diraih Ronaldo. Dia telah memenangkan berpuluh-puluh trofi dan deretan prestasi lain berhasil ia catatkan.

Bahkan di usianya yang sudah hampir menginjak 39 tahun, Cristiano Ronaldo masih dalam performa yang begitu luar biasa dengan mencetak 54 gol sepanjang 2023. Hal itu sekaligus menasbihkan namanya menjadi top skor di tahun tersebut.

Namun siapa sangka, seluruh pecinta sepakbola di dunia hampir saja tidak akan melihat kehebatan seorang Cristiano Ronaldo. Pasalnya, saat masih dalam kandungan, dirinya hampir digugurkan oleh sang ibu.

Hal itu disampaikan langsung oleh ibunda CR7, Maria Dolores dos Santos, dalam video dokumenter pemain Timnas Portugal itu pada 2014. Dalam video tersebut, Maria mengaku sempat bimbang dan berpikiran untuk menggugurkan kandungannya.

Hal ini didasari karena tingkah laku ayah Ronaldo, Jose Dinis Aveiro. Diketahui, ayah Ronaldo adalah seorang pemabuk berat dan cukup tak peduli kepada keluarga.

Beruntung, saat Maria meminta kepada dokter untuk melakukan aborsi, sang dokter menolak. Hingga pada akhirnya, rencana untuk menggugurkan kandungan Cristiano Ronaldo pun tidak pernah terjadi.

"Dia adalah anak yang ingin saya aborsi,” kata ibunda Cristiano Ronaldo dalam video dokumenter, dilansir dari Eurosports, Kamis (11/01/2024).

“Tuhan tidak menginginkan hal itu terjadi dan saya diberkati karenanya dan Tuhan tidak menghukum saya,” lanjutnya.