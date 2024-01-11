Gara-Gara Bojan Hodak, Tim Futsal Kroasia Senang Pakai Jersey Persib Bandung

GARA-gara Bojan Hodak, tim futsal asal Kroasia senang pakai jersey Persib Bandung. Hal ini terjadi karena sang pelatih Persib itu membawa jersey Maung Bandung sebagai oleh-oleh untuk keluarganya di Kroasia.

Seperti diketahui, kompetisi Liga 1 musim 2023-2024 tengah libur hingga awal Februari 2024 karena adanya agenda Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Menindaklanjuti hal tersebut, sebagian besar tim pun turut meliburkan pemain dan staf pelatih untuk beberapa waktu.

Bojan Hodak selaku pelatih kepala dari Persib Bandung memanfaatkan waktu liburnya untuk pulang ke kampung halamannya di Kroasia. Sebelum pulang, tak lupa pelatih berusia 52 tahun itu membawakan oleh-oleh dari Indonesia.

Menariknya Hodak memilih jersey ketiga Persib musim ini yang berwarna ungu sebagai oleh-oleh untuk tim futsal anaknya. Tidak hanya jersey, Bojan Hodak juga turut memborong celana dan kaos kakinya.

"Saya banyak membawa jersey. Saya membeli jersey untuk anak saya dan teman-temannya. Saya membeli jersey full set untuk tim futsal anak laki-laki saya. Itu adalah jersey ketiga," kata Bojan Hodak dilansir dari laman resmi Persib, Kamis (11/01/2024).

Rupanya, seluruh teman-teman anaknya merasa senang dengan jersey Persib yang Hodak hadiahkan. Terlebih, warna jerseynya yang ungu membuat anak-anak senang mengenakannya.