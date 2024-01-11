Advertisement
LIGA INDONESIA

Liga 1 2023-2024: Firza Andika Bertekad Bawa Persija Jakarta Raih Poin Sebanyak-banyaknya di Sisa Laga Musim Ini

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |01:05 WIB
Liga 1 2023-2024: Firza Andika Bertekad Bawa Persija Jakarta Raih Poin Sebanyak-banyaknya di Sisa Laga Musim Ini
Firza Andika saat mencetak gol untuk Persija Jakarta (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

JAKARTA – Bek sayap Persija Jakarta, Firza Andika, memiliki ambisi besar di sisa pertandingan Liga 1 2023-2024. Firza berhasarat membawa Persija meraih poin sebanyak-banyaknya demi mewujudkan mimpinya, yakni meraih gelar juara bersama tim berjuluk Macan Kemayoran.

Untuk diketahui, Persija saat ini menyisakan 11 pertandingan dalam babak reguler Liga 1 2023-2024. Skuad Macan Kemayoran masih terkunci di posisi sembilan dengan 32 poin, terpaut 37 angka dari PSIS Semarang yang berada di PSIS Semarang.

 

Di mana kita tahu, kompetisi musim ini memakai sistem zona championships. Nantinya empat tim teratas akan bersaing dalam perebutan gelar juara Liga 1 2023/2024.

Demi mewujudkan hal itu, Firza menganggap 11 pertandingan yang tersisa itu seperti partai final. Karena dengan begitu, Persija akan merangsek naik ke papan atas.

 BACA JUGA:

“Saya ingin di setiap pertandingan yang dijalani dianggap laga final. Insya Allah sampai akhir musim di setiap pertandingan Persija terus mendapatkan poin,” kata Firza, dilansir dari situs resmi Persija, Rabu (10/1/2024).

Firza memiliki target ingin membawa Persija meraih gelar juara. Maka dari itu, pemain berusia 24 tahun ini berhasrat membawa Macan Kemayoran meraih kemenangan di 11 laga tersisa guna merangsek ke zona championships.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
