Kekuatan Timnas Indonesia Baru 70 Persen, Shin Tae-yong: Pemain Bisa Bikin Kejutan!

SHIN Tae-yong menyebut kekuatan Timnas Indonesia baru 70 persen jelang Piala Asia 2023. Juru taktik asal Korea Selatan itu yakin para pemain bisa memberikan kejutan di laga fase grup nanti.

Skuad Garuda tampil kurang meyakinkan pada tiga kali laga uji coba jelang Piala Asia 2023. Jordi Amat dan rekan-rekan menelan kekalahan beruntun di tiga laga tersebut.

Terakhir, Timnas Indonesia dipaksa mengakui kehebatan Iran. Skuad Garuda digulung lima gol tanpa balas pada laga uji coba yang berlangsung tertutup di Qatar.

Meski demikian, tiga hasil negatif tadi sama sekali tak membuat pelatih Shin Tae-yong risau. Ia bahkan tetap optimis para pemainnya bisa memberikan kejutan di fase grup Piala Asia 2023.

"Performa kami baru sekitar 60-70 persen hingga pertandingan persahabatan melawan Iran pada tanggal 9 Januari," kata Shin Tae-yong dilansir dari Sports Seoul.

"Pemain hanya perlu menaikkan 20 persen lagi selama lima hari tersisa. Selama pemain tidak melakukan kesalahan, pemain bisa membuat kejutan," ujarnya," lanjutnya.