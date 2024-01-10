Dibantai Iran 5-0, Shin Tae-yong Sudah Temukan Starting XI Timnas Indonesia di Piala Asia 2023?

TIM Nasional (Timnas) Indonesia baru saja dibantai Iran 0-5 di laga uji coba jelang Piala Asia 2023. Menariknya, formasi yang dipakai saat melawan Iran sama persis dengan saat Timnas Indonesia terakhir kali melawan Libya.

Lantas, apakah hal tersebut pertanda pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong sudah menemukan starting XI terbaiknya untuk Piala Asia 2023? Tentu hal itu menarik untuk dibahas.

Pertama, perlu diketahui Timnas Indonesia baru menyelesaikan laga uji coba terakhirnya sebelum Piala Asia 2023 berlangsung. Laga melawan Iran yang digelar di Qatar itu berlangsung pada Selasa 9 Januari 2024 malam WIB.

Hasilnya, skuad Garuda terbantai 0-5. Menariknya, 11 pemain pertama yang diturunkan Shin Tae-yong tak jauh berbeda kala Garuda kalah 1-2 dari Libya di pertemuan kedua mereka pada 5 Januari 2024 silam.

Sebagai informasi, sebelumnya Timnas Indonesia bertanding dua kali melawan Libya di Turki. Pada pertemuan pertama, Timnas Indonesia mencoba formasi baru dan strategi yang berbeda, hingga akhirnya kalah dengan skor 0-4.

Lalu di pertemuan kedua Timnas Indonesia tumbang dengan skor 1-2 dengan formasi yang jauh lebih mantap. Shin Tae-yong menerapkan formasi 3-4-2-1 saat melawan Libya.

Tiga bek diisi oleh Rizky Ridho, Justin Hubner dan Elkan Baggott. Kemudian di lini tengah ada Jordi Amat dan Ivar Jenner yang bertugas sebagai gelandang bertahan dan gelandang tengah.