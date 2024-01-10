Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Bojan Hodak, Istri, dan Anaknya yang Begitu Kagum dan Merinding Melihat Loyalitas Suporter Persib Bandung

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |13:29 WIB
Kisah Bojan Hodak, Istri, dan Anaknya yang Begitu Kagum dan Merinding Melihat Loyalitas Suporter Persib Bandung
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak bersama sang istri. (Foto: Instagram/hodakjunie)
PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak ungkap jika istri dan anaknya sangat kagum dan merinding saat melihat loyalitas dan fanatisme suporter Persib Bandung. Seperti diketahui, Bojan Hodak ditunjuk oleh manajemen Persib Bandung untuk menduduki kursi kepelatihan yang ditinggalkan oleh Luis Milla.

Pelatih berkebangsaan Kroasia itu dibebani tugas berat untuk mengangkat performa Maung Bandung yang pada awal musim 2023-2024 sempat terseok-seok. Keputusan manajemen Persib menunjuk Bojan bukan tanpa alasan.

Di tim-tim sebelumnya, Bojan Hodak hampir selalu sukses membawa tim yang ia bina untuk meraih setidaknya satu trofi.

Mulai dari Phnom Penh Crown yang meraih juara Liga Kamboja, Kelantan FC yang meraih 2 trofi Piala FA Malaysia, Johor Darul Ta'zim yang meraih piala Liga Malaysia dan Malaysia Super Cup, Timnas U19 Malaysia yang menjuarai Piala AFF U19, hingga Kuala Lumpur FC yang menjadi juara Piala Malaysia musim 2020-2021.

Kepindahan Bojan Hodak dari Kuala Lumpur FC ke Persib pada 2023 sejatinya cukup mengejutkan, khususnya bagi anggota keluarganya. Meski begitu, anak dan istrinya tetap mendukung keputusan sang pelatih berusia 52 tahun tersebut.

Bojan Hodak bersama istri dan anaknya (instagram/hodakjunie)

"Mereka (anak dan istri) sudah tahu dan keluarga selalu mendukung kemanapun saya pergi melatih. Anak laki-laki saya sudah banyak membaca dan mengetahui tentang Persib dan seberapa banyak suporternya karena ada di mana-mana," kata Bojan Hodak kepada awak media pada 1 Januari 2024 lalu.

Lebih dari itu, anak dan istri Bojan Hodak bahkan merasa sangat kagum dengan bagaimana loyalitas dan fanatisme para suporter Persib saat mereka berkunjung ke Bandung.

