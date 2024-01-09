Syarat Lengkap, PSSI Lanjutkan Proses Naturalisasi Maarten Paes

JAKARTA – PSSI memastikan proses naturalisasi Maarten Paes terus berlanjut. Pasalnya, kiper klub Liga Amerika Serikat (MLS), FC Dallas itu sudah melengkapi berkas-berkas syarat untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Ya, pada awal pekan ini, Paes langsung mengurus berkas persyaratan untuk menjadi WNI setibanya di Jakarta. Selain itu, dia juga melakukan pemeriksaan medis dan wawancara dengan Badan Intelijen Negara (BIN).

Penjaga gawang berusia 25 tahun itu juga sudah bersua dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Mereka berdua makan malam di Jakarta pada Senin, 8 Januari 2024.

Pada Selasa (9/1/2024), Paes telah melengkapi berkas-berkas untuk menjadi syarat menjadi WNI. Alhasil, proses naturalisasinya akan terus berlanjut.

“Proses naturalisasi Maarten Paes terus berlanjut. Hari ini kiper FC Dallas itu sudah melengkapi berkas-berkas untuk menjadi syarat menjadi Warga Negara Indonesia (WNI),” bunyi pernyataan PSSI di laman resmi mereka, Selasa (9/1/2024).

Sebagaimana diketahui, Paes memiliki darah keturunan Indonesia dari neneknya, yang merupakan orang Maluku. Erick Thohir pun mengungkapkan bahwa sang kiper telah meminta izin kepada nenek dan kedua orangtuanya untuk mebela Timnas Indonesia.