Kondisi Asnawi Mangkualam Jadi Teka-teki, Exco PSSI: Coba Tanya Fuji

JAKARTA - Kondisi Asnawi Mangkualam cukup meragukan jelang Piala Asia 2023. Anggota Komite Eksekutif PSSI (Exco PSSI), Arya Sinulingga, mengaku belum tahu pasti keadaan di Qatar.

Asnawi tidak tampil pada dua laga uji coba Timnas Indonesia vs Timnas Libya di Antalya, Turki, pada 2 dan 5 Januari 2024. Eks pemain PSM Makassar itu diketahui tidak dalam kondisi cedera.

Tidak mainnya Asnawi lantas menimbulkan pertanyaan di kalangan penggemar sepakbola Indonesia. Pilihan pelatih Shin Tae-yong untuk menurunkan Yakob Sayuri sebagai starter di dua laga itu cukup membingungkan.

Arya mengaku tidak tahu menahu soal kabar Asnawi di pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia. Setengah bercanda, dia justru meminta awak media bertanya mengenai kondisi sang pemain ke selebgram Fuji An.

"Saya tidak tahu, belum cek. Nanti saya cek lagi," kata Arya di Jakarta, Senin 8 Januari 2024.

"Sekarang saya belum tahu, tapi coba kamu bisa tanya Fuji," imbuhnya lagi seraya berseloroh.