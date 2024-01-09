Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Resmi! Persis Solo Tunjuk Milomir Seslija sebagai Pelatih Anyar

Romensy August , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |20:22 WIB
Resmi! Persis Solo Tunjuk Milomir Seslija sebagai Pelatih Anyar
Milomir Seslija resmi jadi pelatih baru Persis Solo. (Foto: Persis Solo)
PERSIS Solo tunjuk Milomir Seslija sebagai pelatih anyar. Juru taktik asal Bosnia-Herzegovina tersebut diikat kontrak hingga akhir musim kompetisi Liga 1 2023-2024.

Pelatih yang akrab disapa Milo itu bukanlah nama baru di kancah sepakbola Indonesia. Sebelum membawa Maziya S&RC berhasil menjadi kampiun di Liga Maladewa musim ini, Milomir Seslija pernah melatih sejumlah klub Tanah Air, seperti Borneo FC, Arema FC, Madura United dan PERSIBA Balikpapan.

Milomir Seslija

Dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (9/1/2024), Milomir Seslija mengaku merindukan kompetisi Indonesia setelah satu tahun bergelut di Maladewa. Menurutnya, kompetisi di Indonesia memiliki perbedaan dari sisi suporter dan tantangannya.

“Saya merasa sangat termotivasi dan setelah satu tahun lamanya, saya sangat merindukan Indonesia. Satu hal yang saya pikirkan tentang Indonesia ialah suporternya. Mereka membuat perbedaan yang sangat besar. Lalu hal lainnya ialah Liga di Indonesia sangatlah menantang," ujar Milomir Seslija.

