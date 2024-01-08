Ingin Tancap Gas saat Liga 1 2023-2024 Dimulai, Persis Solo Mulai Gelar Latihan

SURAKARTA - Persis Solo mau melalui sisa laga Liga 1 2023-2024 dengan maksimal. Untuk itu mereka pun memanfaatkan liburan jeda kali ini untuk memaksimalkan sesi latihan mereka.

Ya, para pemain Liga 1 2023-2024 saat ini tengah berlibur. Namun, Persis nyatanya sudah kembali berlatih di Stadion Sriwedari, Surakarta, pada Kamis 4 Januari 2024 lalu.

BACA JUGA: Persis Solo Konfirmasi Ramadhan Sananta dan Muhammad Riyani Ikut TC Timnas Indonesia di Turki

Menurut pelatih fisik Persis Solo, Felipe Chaves de Farias, Arhan Kaka dan kolega fokus latihan untuk meningkatkan kondisi fisiknya pasca masa liburan. Hal itu sebagai persiapan mereka sebelum menghadapi Madura United di lanjutan Liga 1 2023-2024.

“Sesi latihan berlangsung untuk memfokuskan tim pada laga selanjutnya (kontra Madura United)," ungkap Felipe Chaves, mengutip dari laman resmi Persis Solo, Senin (8/1)2024).

"Kita akan melakukan persiapan dengan baik dan menjaga kondisi para pemain," imbuhnya.

Sejatinya, pekan ke-24 Liga 1 2023-2024 baru akan bergulir kembali pada 4 Februari 2024. Namun, Persis Solo akan memainkan laga tunda pekan ke-21 kontra Madura United, pada Selasa (30/1/2024) di Stadion Manahan, Solo.