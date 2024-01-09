Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

PT LIB Pastikan Liga 1 Pakai VAR Serentak pada Februari 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |13:13 WIB
PT LIB Pastikan Liga 1 Pakai VAR Serentak pada Februari 2024
Ruangan VAR milik FIFA (Foto: FIFA)
JAKARTA - Humas PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Sabina Katya mengatakan, Video Assistant Referee (VAR) bakal diterapkan untuk Liga 1 pada Februari 2024. Penerapan pun akan secara serentak.

Sabina mengatakan, berbagai persiapan VAR memang sedang dilakukan. Tentunya agar sistem itu dapat diterapkan dengan sebaik mungkin nantinya.

Video Assistant Referee

"Serentak semua pertandingan akan gunakan VAR. Sebelum implementasi Februari memang kita akan trial dan sudah di uji coba di setiap lapangan," kata Sabina di Jakarta, dikutip pada Selasa (9/1/2024).

Dia mengatakan belum bisa memastikan akan menggunakan wasit asing apa lokal untuk penerapan VAR nantinya. Sebab, pihaknya masih harus melihat kesiapan wasit lokal lebih dahulu.

"Untuk wasit asing, Kami melihat perkembangan. Kalau, misalkan VAR berjalan dengan baik sepertinya tidak memakai wasit asing. Namun, dilihat lagi nanti perkembangannya," kata Sabina.

