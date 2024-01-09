Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ambisi Rio Fahmi Bawa Persija Jakarta ke Papan Atas Liga 1 2023-2024

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 09 Januari 2024 |01:04 WIB
Ambisi Rio Fahmi Bawa Persija Jakarta ke Papan Atas Liga 1 2023-2024
Ilham Rio Fahmi kala membela Persija Jakarta. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

JAKARTA – Bek kanan Persija Jakarta, Ilham Rio Fahmi, berambisi bawa timnya ke papan atas Liga 1 2023-2024. Baginya, Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- saat ini berada di posisi yang tidak pantas ditempati oleh tim kebanggaan warga ibu kota itu.

"Menurut saya memang sekarang Persija tidak berada di posisi seharusnya. Maka dari itu saya ingin bersama yang lain membawa tim ke tempat yang seharusnya tim sebesar Persija berada," kata Rio Fahmi, mengutip dari laman resmi Persija Jakarta, Selasa (9/1/2024).

Ilham Rio Fahmi

Sebelum bertekad membawa Persija Jakarta ke papan atas Liga 1 2023-2024, Rio Fahmi lebih dulu ingin meningkatkan performanya. Jika sudah kembali ke top performanya, ia ingin mendongkrak posisi Macan Kemayoran yang saat ini berada di peringkat 9 dengan koleksi 32 poin dari 23 laga.

“Harapan saya bisa kembali ke top perform dan tentunya bisa kembali membantu Persija untuk bersaing kembali ke papan atas Liga 1," tegas Rio Fahmi.

Sebelumnya, Rio Fahmi harus mengalami cedera lutut ketika melakukan official training jelang laga melawan Bali United 23 September 2023. Alhasil, dia harus absen dua pekan.

Halaman:
1 2
      
