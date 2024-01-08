Maarten Paes Pemain Keturunan Kedua yang Temui Erick Thohir pada 2024, Kevin Diks Menyusul?

Maarten Paes jadi pemain keturunan kedua yang bertemu Erick Thohir pada Januari 2024. (Foto: Instagram/@maartenpaes)

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan bakal bertemu kiper FC Dallas, Maarten Paes, malam ini. Momen ini merupakan ajang keakraban antara Erick Thohir dengan mantan penjaga gawang FC Utrecht tersebut.

"Nanti malam saya makan malam dengan Maarten Paes. Jadi, kalau salaman, sudah deal. Kalau gosip-gosip, jangan dilihat. Yang jelas, dia ingin memperkuat Timnas Indonesia," kata Erick Thohir kepada awak media termasuk tim MNC Portal Indonesia, Senin (8/1/2024).

(Maarten Paes siap perkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@maartenpaes)

Maarten Paes menjadi pemain keturunan kedua yang menemui Erick Thohir pada 2024. Sebelumnya, Erick Thohir bertemu dengan Thom Haye pada Selasa, 2 Januari 2024.

Terhitung sejak September 2023, Erick Thohir rutin meresmikan proses naturalisasi sejumlah pemain keturunan. Mulai dari Jay Idzes pada September 2023, Nathan Tjoe-A-On (Oktober 2023), Ragnar Oratmangoen (November 2023), Justin Hubner (Desember 2023), Thom Haye dan Maarten Paes (Januari 2024)

Sekarang yang jadi pertanyaan, siapa lagi pemain keturunan yang segera berjabat tangan dengan Erick Thohir? PSSI memang tengah gencar mendekati sejumlah pemain keturunan.

Pemain-pemain ini diharapkan dapat mendongkrak performa Timnas Indonesia yang pelan-pelan masuk ke persaingan level Asia. Apakah bek tengah FC Copenhagen, Kevin Diks, bakal masuk radar PSSI?