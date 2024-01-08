Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Penyesalan Terbesar Osvaldo Haay Pernah Tolak Panggilan Shin Tae-yong Kini Berhasrat Gabung Timnas Indonesia

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |13:27 WIB
Kisah Penyesalan Terbesar Osvaldo Haay Pernah Tolak Panggilan Shin Tae-yong Kini Berhasrat Gabung Timnas Indonesia
Osvaldo Haay kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

KISAH penyesalan terbesar Osvaldo Haay pernah tolak panggilan Shin Tae-yong kini berhasrat gabung Timnas Indonesia akan diulas dalam artikel ini. Osvaldo Haay mengaku bermimpi kembali perkuat Timnas Indonesia krena merasa membela negara adalah prestasi tertinggi bagi pesepakbola profesional.

Ya, Osvaldo Haay pernah jadi sorotan karena menolak panggilan Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia. Hal itu dilakukannya kala Timnas Indonesia akan melawan Taiwan di playoff Kualifikasi Piala Asia 2023.

Osvaldo Haay

Meski mendapat panggilan, Osvaldo Haay enggan mengikuti pemusatan latihan yang digelar pada 19-30 September 2021 tersebut. Saat itu, Osvaldo Haay mengaku sakit. Tetapi, eks pemain Persija Jakarta itu tidak menyampaikannya secara langsung kepada Shin Tae-yong.

Ironisnya, Osvaldo Haay yang mengaku sakit hingga menolak panggilan Shin Tae-yong malah membela Persija Jakarta. Tak tanggung-tanggung, dia main di tiga laga Liga 1 2021-2022 dalam periode 19-28 September 2021.

Mendapati hal ini, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tampak jengkel. Dia menyinggung soal tanggung jawab dan sikap disiplin pemain.

"Saat ini, saya tidak memanggil Osvaldo Haay ke Timnas Indonesia karena dia tidak mau bergabung dalam pemusatan latihan pada 19 September 2021. Dia bilang sedang sakit, namun tidak ada pemberitahuan ke saya,” kata Shin Tae-yong mengutip dari laman PSSI kala itu.

“Pemain harus memiliki tanggung jawab dan disiplin tinggi. Apalagi ini pemanggilan ke Timnas Indonesia," lanjutnya.

Kini, Osvaldo Haay pun berhasrat ingin kembali memperkuat Timnas Indonesia. Dia mengatakan akan sangat membanggakan jika kesempatan itu datang lagi kembali kepadanya.

"Aduh, ya. Kalau asal untuk kembali ke timnas, tentunya saya sangat inginkan ya," kata Osvaldo Haay di Jakarta, Kamis 4 Januari 2024.

"Saya melewatinya step by step ya karena baru pulih dari cedera. Itu merupakan banyak yang bilang hal yang sulit," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
