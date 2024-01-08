Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Penyamaran Cristiano Ronaldo yang Bikin Ditolak Perempuan di Depan Banyak Orang, Begini Kronologinya!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |12:08 WIB
Kisah Penyamaran Cristiano Ronaldo yang Bikin Ditolak Perempuan di Depan Banyak Orang, Begini Kronologinya!
Cristiano Ronaldo ditolak perempuan saat menyamar. (Foto: YouTube/Cristiano Ronaldo - ROC Live Life Loud)
KISAH penyamaran Cristiano Ronaldo yang bikin ditolak perempuan di depan banyak orang akan diulas Okezone. Cristiano Ronaldo sempat menunjukan aksi memukau di luar lapangan pada medio 2015.

Ia memamerkan skill olah bolanya di pinggir jalan Kota Madrid dan menarik perhatian para pejalan kaki. Berbeda dari biasanya, Cristiano Ronaldo tidak mengenakan jersey Los Blancos –julukan Real Madrid– atau Timnas Portugal. Ia menyamar sebagai pria gempal dengan kumis dan jenggot lebat sambil mengenakan pakaian kasual dan sepatu olahraga.

Dengan tampilan seperti itu, Cristiano Ronaldo menunjukkan kemampuannya termasuk step-overs khasnya yang membuat para pejalan kaki terpana. Mengutip dari The Telegraph, setelah melakukan aksi individu, Cristiano Ronaldo sempat melakukan aksi berani.

Ia meminta nomor telfon seorang perempuan Spanyol yang sedang berjalan sendirian. “Apakah saya boleh meminta nomor telfon Anda?” tanya Cristiano Ronaldo kepada si perempuan.

Momen Cristiano Ronaldo ditolak perempuan

(Momen Cristiano Ronaldo ditolak perempuan. (Foto: YouTube/Cristiano Ronaldo - ROC Live Life Loud)

Secara tegas, perempuan tersebut menolak permintaan Cristiano Ronaldo yang sedang menyamar. “Tidak, maaf,” jawab singkat sang perempuan.

Dalam video berdurasi 4 menit 3 detik tersebut, Cristiano Ronaldo membawa anjing peliharaannya dan mengikatnya di area sibuk Plaza de Callao. Ia kemudian mulai menunjukan aksinya dan meletakkan kardus kecil bertuliskan "Life, Live, Loud" untuk tempat uang.

