Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Sinyalir Shin Tae-yong Tak Bisa Keluarkan Potensi Jordi Amat di Timnas Indonesia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |05:15 WIB
Media Malaysia Sinyalir Shin Tae-yong Tak Bisa Keluarkan Potensi Jordi Amat di Timnas Indonesia
Shin Tae-yong dituding tak bisa mengeluarkan potensi Jordi Amat di Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Malaysia, Makan Bola, menduga Shin Tae-yong tak bisa keluarkan potensi Jordi Amat di Timnas Indonesia. Sebab, penampilan bek berdarah Spanyol itu tampak berbeda di level klub dan tim nasional.

Seperti diketahui, Jordi selesai menjalani proses naturalisasi menjadi WNI pada 2022. Eks pemain Swansea City itu kemudian melakoni debutnya bersama Timnas Indonesia pada Piala AFF 2022.

Jordi Amat beraksi di laga Timnas Indonesia vs Timnas Libya (Foto: PSSI)

Sejak itu, nama Jordi Amat selalu masuk dalam skuad asuhan Shin, terkecuali cedera atau terkena larangan bermain. Total, pemain berusia 31 tahun itu telah bermain 10 kali dengan torehan satu gol.

Di sisi lain, Jordi juga direkrut Johor Darul Tazim (JDT) sejak resmi menjadi WNI pada 2022. Bersama the Southern Tigers, pemain kelahiran Barcelona tersebut tampil sebanyak 39 kali dengan satu gol dan lima assist.

Tak hanya jadi pilihan utama, Jordi juga berperan besar mengantar JDT menyabet masing-masing satu trofi Liga Super Malaysia, Piala Malaysia, Piala Super Malaysia, dan Piala FA Malaysia! Singkatnya, performa di level klub cukup ciamik.

Hal itu tentu menjadi pertanyaan. Makan Bola menduga Shin tak mampu mengeluarkan potensi Jordi yang notabene sudah cukup kenyang bermain di Eropa bersama sejumlah klub, termasuk di Liga Spanyol serta Liga Inggris.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177862/pssi_belum_kontak_timur_kapadze_sebagai_calon_pelatih_timnas_indonesia_timurkapadze18-n3RD_large.jpg
PSSI Kontak Timur Kapadze untuk Latih Timnas Indonesia Gantikan Patrick Kluivert?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177852/timur_kapadze-7cnK_large.jpg
Media Uzbekistan Ikut Heboh Timnas Indonesia Diisukan Lirik Timur Kapadze Jadi Pelatih Baru: Kandidat Masuk Akal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/51/3177851/shin_tae_yong-hcgV_large.jpg
Patrick Kluivert Didepak, PSSI Disarankan Iwan Bule Reunian dengan Shin Tae-yong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/51/3177786/shin_tae_yong_bisa_coret_4_pemain_timnas_indonesia_jika_comeback_latih_skuad_garuda_pssi-6V2R_large.jpg
Shin Tae-yong Coret 4 Pemain Timnas Indonesia jika Comeback ke Skuad Garuda?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/19/51/1634167/meriah-kejuaraan-dunia-senam-artistik-2025-jakarta-resmi-dibuka-qqg.webp
Meriah, Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 Jakarta Resmi Dibuka
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/08/22/7_perlengkapan_olahraga_bola_voli_ilustrasi.jpg
Comeback! Timnas Voli Putra Indonesia Hajar Thailand di Asian Youth Games 2025!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement