Media Malaysia Sinyalir Shin Tae-yong Tak Bisa Keluarkan Potensi Jordi Amat di Timnas Indonesia

Shin Tae-yong dituding tak bisa mengeluarkan potensi Jordi Amat di Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

MEDIA Malaysia, Makan Bola, menduga Shin Tae-yong tak bisa keluarkan potensi Jordi Amat di Timnas Indonesia. Sebab, penampilan bek berdarah Spanyol itu tampak berbeda di level klub dan tim nasional.

Seperti diketahui, Jordi selesai menjalani proses naturalisasi menjadi WNI pada 2022. Eks pemain Swansea City itu kemudian melakoni debutnya bersama Timnas Indonesia pada Piala AFF 2022.

Sejak itu, nama Jordi Amat selalu masuk dalam skuad asuhan Shin, terkecuali cedera atau terkena larangan bermain. Total, pemain berusia 31 tahun itu telah bermain 10 kali dengan torehan satu gol.

Di sisi lain, Jordi juga direkrut Johor Darul Tazim (JDT) sejak resmi menjadi WNI pada 2022. Bersama the Southern Tigers, pemain kelahiran Barcelona tersebut tampil sebanyak 39 kali dengan satu gol dan lima assist.

Tak hanya jadi pilihan utama, Jordi juga berperan besar mengantar JDT menyabet masing-masing satu trofi Liga Super Malaysia, Piala Malaysia, Piala Super Malaysia, dan Piala FA Malaysia! Singkatnya, performa di level klub cukup ciamik.

Hal itu tentu menjadi pertanyaan. Makan Bola menduga Shin tak mampu mengeluarkan potensi Jordi yang notabene sudah cukup kenyang bermain di Eropa bersama sejumlah klub, termasuk di Liga Spanyol serta Liga Inggris.